佳能：爭取歐美大型客戶專案落地 2026年續成長

（中央社記者江明晏台北12日電）光學廠佳能今天表示，將持續深耕日本，擴張產量與出貨，爭取歐美大型客戶專案2025年至2027年落地，機械手臂協作感測模組將在今年第4季出貨；樂觀看2026年營運成長，機器手臂、機器人視覺、AI產品等新品營收估占10%。

佳能今天舉行線上法說會，前3季累計合併營收新台幣65.7億元，年增45.8%，營業毛利17.73億元，年增35.7%，歸屬母公司淨利4.88億元，年增12.2%，每股盈餘1.52元。

廣告 廣告

佳能指出，第3季新台幣貶值，累計前3季匯兌損失降至1.05億元，NRE的收入挹注前3季毛利率。

佳能表示，未來發展有4大重點，第1，持續深耕日本、擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在2025年至2027年落地。

第2，精準技術研發，專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。第3，永續競爭力，供應鏈管理與節能減碳設計強化產品優勢。

第4，新產品的應用：地圖影像縫合專案設計完成，車隊管理專案預計明年第3季出貨；機械手臂協作感測模組將在今年第4季出貨；並聚焦無人機相關配件專案，機器手臂整機的生產規劃。

佳能樂觀看待2026年營運成長，相關的營收占比預估為影像應用（Video Application-含DSC、360度相機、複合式相機）70%、光學模組10%、新類型產品（機器手臂、機器人視覺、AI產品等）10%、NRE5%、其他5%。

產能布局方面，佳能指出，2025年的地緣政治和關稅問題近期逐漸穩定，佳能配合客戶需求，彈性調整東莞、北越及台灣製造產能安排，預估東莞廠生產占比為85%、北越為10%、台灣為5%。

佳能表示，2022年至2025年，針對北越與東莞寮步廠的設備更新計畫，已累計投資4500萬美元；因應2026年產量增加，機器手臂感應模組、無人機影像模組及配件、機器人視覺模組的生產規劃，將再投資1500萬美元。（編輯：楊蘭軒）1141112