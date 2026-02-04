佳能：3大領域發威 今年拚百億營收、獲利新高

（中央社記者江明晏台北4日電）光學廠佳能企業1月營收較去年同期翻倍，達新台幣10.7億元，創10年同期新高。佳能表示，今年憑邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域技術優勢，營收將拚突破百億元關卡，獲利也挑戰新高。

佳能企業今天公告2026年1月自結合併營收新台幣10.7億元，較去年同期大幅成長109.5%，營收創10年來同期營收高點。

佳能表示，1月營收突破10億元大關，主要來自於影像視覺產品、光學相關模組，隨著台美關稅不確定因素收斂，客戶的專案出貨節奏轉趨穩健。

佳能表示，積極強化財務結構並深化與國際頂尖技術的對接，籌資計畫包括現增與無擔保轉換公司債，現增價訂為每股66元，預計於3月中旬完成募集，資金將用於更新生產設備、提升自動化生產效率，並投入新技術研發，以因應未來影像光學產品、機器視覺、機器人手臂感測器與無人機市場的需求。

展望2026年，佳能表示，今年是邁向高效益成長的關鍵年。憑藉著在邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域的技術優勢，目標2026年營收突破百億元，並挑戰獲利新高。（編輯：楊凱翔）1150204