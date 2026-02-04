佳能1月營收年增109.5%

【記者柯安聰台北報導】佳能企業（2374）公告2026年1月合併營收達10.7億元，較去年同期大幅成長109.5%，營收重新再見到10年來1月營收高點，展現強勁的成長動能，為2026年營運寫下亮眼開局。



佳能表示，1月營收突破10億元大關，主要來自於影像視覺產品、光學相關模組，隨著台美關稅不確定因素收斂，客戶的專案出貨節奏轉趨穩健。



佳能積極強化財務結構並深化與國際頂尖技術的對接，籌資計畫包括現增與無擔保轉換公司債，現增價訂為每股66元，預計於3月中旬完成募集。此資金將用於更新生產設備、提升自動化生產效率，並投入新技術研發，以因應未來影像光學產品、機器視覺、機器人手臂感測器與無人機市場的需求。



佳能指出，2026年是佳能邁向高效益成長的關鍵年。憑藉著在邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域的技術優勢，目標在2026年達成營收突破百億元，並挑戰獲利新高。（自立電子報2026/2/4）