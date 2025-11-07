佳能Q3獲利超H1 10月營收創9年新高

【記者柯安聰台北報導】佳能企業（2374）公告第3季財報，單季EPS 0.89元，總金額達2.85億元，超過上半年兩季的總和，比上季成長145%，較2024同期成長106%。



佳能表示，由於營收成長、毛利率及費用控制得宜下，獲利躍升：累計2025年1至9月合併營收達65.70億元，較2024年同期45.06億元 成長45.8%。從季度來看，2025年第3季合併營收為27.44億元，較第2季的23.34億元，季增17.6%。



2025前3季營業利益為6.07億元，較2024同期的2.99億元，年增103%，營業利益獲利穩健；前3季平均毛利率27%，在關稅議題匯率影響下，2025年前3季每股盈餘1.52元，高於2024年同期的1.35元，成長12.2%。



佳能表示，積極努力與現有客戶合作，共同面對市場，並積極開發新領域客戶。除現有產品外，仍著力開拓機器人相關應用產品設計製造及無人機模組的開發。為配合訂單需求，佳能在工廠製造上規劃增加自動化生產，同時視客戶需求彈性調整大陸東莞、北越及台灣廠的廠區製造，以因應不斷變化的國際情勢，確保客戶出貨順暢。



佳能公告10月營收為11.6億元，比9月的10.6億元成長9.04%，也較去年同期大幅成長114.96%。



佳能指出，受惠於產品出貨組合優化、NRE研發設計收入，積極佈局AI，第4季機器手臂相關產品等新產品出貨，公司營運持續穩健成長。



展望明年，公司表示，多項新產品包括無人機光學模組，機器人視覺，還有智慧城市用AI鏡頭也將陸續出貨，明年營運成長可期。（自立電子報2025/11/7）