佳辰想和另一半淋暴雨 文廷放槍3次害全團笑場

Ozone成員哲言(左起)、佳辰、祖安、子翔、煥鈞、文廷。（索尼音樂提供）

男團Ozone超暖獻粉，推出親自參與歌詞創作的新單曲〈浪漫主意〉。錄音時，6人團員們腦洞大開認為，「這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』，無論是什麼形式的愛，只要充滿想像力與行動力，就會變成最棒的超能力。」因此以「超能力」為主題發想創作，想像自己不是超人但是想當最愛的人的英雄，他們說：「即使用看起來有點蠢、有點傻的方式，就只是想守護對方的好。」

歌曲命名為〈浪漫主意〉是希望這種超能力，其實就是每個人心中最浪漫的想法與創意，將「浪漫主義」變「浪漫主意」就是平凡日常的起心動念，只要發揮想像力和行動力就能達成「愛的奇蹟」。聊起自己的「浪漫主意」，祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事。

文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言則認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界，而佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨，覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動。」

錄音時，作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放3次，讓6人笑到東倒西歪，甚至最後佳辰只能閉著眼睛唱，他忍不住笑說：「我只要看到別人的臉就會很想笑。」合音的成品出來後，發現原來大家的聲音可以結合出這麼好的效果，都開心說：「這是一首在歡笑聲中完成的作品，大家唱歌都變強了。果然音樂與愛就是最棒的超能力。」

此外，Ozone正積極準備2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對的內容，表示能在送走2025年前，再次和O.A.O.相聚，真的滿心期待，也在18日釋出售票資訊，這次是Ozone首次在台北的Legacy TERA舉辦粉絲活動，於11月30日在KKTIX開始售票；Ozone同步公布耶誕派對將推出全新浪漫周邊商品，包括從未曝光過的小卡包、最值得陪伴一整年的桌曆、放滿Ozone心意的卡片和首度推出的Ozone專屬胸針，將於11月21日起開始預購，詳情請鎖定索尼音樂和Ozone官方社群。

