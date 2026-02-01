佳里公園三期漾漾遊戲區啟用

佳里公園三期特色遊戲場「漾漾遊戲區」啟用 。

（佳里區公所提供）

記者黃文記∕佳里報導

佳里公園三期特色公園—漾漾遊戲區啟用，副市長姜淋煌到場與佳里國小學童一同體驗全新遊戲場設施。活動結合防災小劇場及新春書法寫春聯等互動內容，展現市府推動文化融入公共建設、落實兒少遊戲權與全齡共融環境的用心。

市府表示，佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計理念，融入佳里鹽分地帶文學意象，讓孩子在遊戲中自然接觸地方文化，體現「讓文化走進生活」的理念。不僅是一座遊戲場，更是兼具教育意義與文化傳承的公共空間。

這項工程總經費一千五百六十萬元，其中中央補助三百五十萬元，市府自籌編列一千二百一十萬元，透過中央與地方攜手投入，順利完成佳里公園三期特色公園建設，展現市府持續加大公共建設投資，並完善兒少友善遊戲環境的決心。

佳里公園三期遊戲場主要提供五至十二歲學齡兒童立體遊憩空間，並新設滑索設施提供大孩子滿足大動作發展刺激；三期遊戲區串連體育公園一期、二期幼齡甜甜、鹹鹹遊戲區，同時結合周邊圖書館、親子館以及老人文康中心，逐步形塑佳里區全齡共融的休閒遊憩廊帶，提供不同年齡層市民安全、舒適且具吸引力的活動空間。