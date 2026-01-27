佳里公園道與七股都市計畫未來發展 將採整體規劃、分期執行、滾動檢討方式進行





為強化佳里公園大道與七股都市計畫未來發展，長期關心地方的市議員陳昆和邀集台南市府工務局及都發局，召開七股地區都市計畫、佳里公園大道規劃整體推動協調會議。陳昆和議員說明，透過跨局處合作與持續溝通，將逐步落實公共空間活化與聚落導向的都市發展策略，七股與佳里長期且穩健的發展可期。

會議由陳昆和議員主持，工務局由鄒譽名副局長率隊出席，都發局則由總工程師蔡孟儒和相關規劃與技術人員與會。首先討論重新定位佳里公園大道，陳昆和議員指出，公園大道是佳里市中心一條非常珍貴的生活軸線，不只是佳里民眾每天運動、散步、親子休憩的共同空間，更是大北門地區最重要的市中心門面，期待這條佳里市中心綠色廊道能成為全民共享的生活場域。

廣告 廣告

針對佳里公園大道的規劃，初步共識為未來不應僅以道路改善或景觀美化作為目標，應將其定位為多功能的生活型公共空間。相關規劃重點包括擴大人行步道與綠帶比例，研議配置固定或半固定式舞台、開放式活動廣場、公共廁所、遮蔭設施及座椅等，使空間具備多元使用彈性。假日或節慶期間，可轉換為舉辦市集、文化展演或社區活動的重要公共空間，進一步活絡地方生活機能。為妥善交通管理，核心區段不鼓勵重型車輛進入，以落實行人優先與生活優先的空間使用原則。

而七股都市計畫於2020年2月，經內政部都委會審議通過，計畫區面積 172.4公頃，涵蓋大埕里、七股里及玉成里。計畫以改善舊聚落零散發展、完善道路系統及公共設施為目標，同時規劃工業區、住宅區、農業區及休憩綠地，整體規劃兼顧交通便利、公共設施完善與生態景觀，不僅提升區域整體生活品質，也打造沿海地區的新興投資熱點，預期帶動土地增值與房地產市場回溫。

陳昆和議員說明指出，整體思考七股與佳里地區的長期發展方向，公園大道必須轉化為被居民使用、能承載生活與活動的公共空間。至於七股都市計畫應回歸聚落導向，避免過度擴張式發展。透過整體規劃與分期推動，規劃初期整合工務局、都發局等相關單位意見，有助於降低後續反覆修正與資源浪費的風險。

經過會議討論確認，後續推動將採整體規劃、分期執行、滾動檢討方式進行。工務局將依會議共識，深化佳里公園大道的設計內容，並研擬分期工程推動方案。都發局則針對七股都市計畫調整部分，協助法定程序與專業審議，確保規劃內容具備合法性、專業性與可行性。陳昆和議員強調，逐步落實公共空間活化與聚落導向的都市發展策略，將使七股與佳里地區的發展，朝向更宜居、更友善、也更符合地方生活節奏的方向前進。

更多新聞推薦

● 藍白10度阻擋政院版國防特別預算審查 民進黨：下步要擋台美關稅協議嗎？