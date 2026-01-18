佳里公所攜手玉勅青龍宮關懷弱勢

佳里區公所舉辦「迎春送愛．關懷弱勢．溫暖佳里」寒冬送暖活動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕佳里報導

佳里區公所十八日上午在六里活動中心舉辦「迎春送愛．關懷弱勢．溫暖佳里」寒冬送暖活動，即發送新春紅包及熱食給佳里區低收、中低收入戶及弱勢獨居老人，其中弱勢獨居老人還加發一份年菜，預計有二百餘戶受惠。而玉勅青龍宮則致贈每戶弱勢戶五千元紅包及熱食，佳里衛生所也提供免費健康檢查。

佳里區公所攜手佳里玉勅青龍宮迎春送愛｜關懷弱勢暖心過好年。公所表示，佳節即將到來，為關懷弱勢，攜手主祀保生大帝且歷史悠久、信眾相當多的佳里玉勅青龍宮一起回饋社會，尤其青龍宮近年來積極參與慈善活動，所以今年在農曆春節年前，結合公所辦理紅包及熱食捐贈活動、致贈弱勢獨居老人年菜，讓長輩們在年節也能享用到熱騰騰的飯菜。

十八日的送暖活動在「雅姿舞蹈藝術中心」精彩表演中揭開序幕，優雅動人的舞姿為現場營造熱鬧溫馨的氛圍；現場物資發放，「笙韻藝術推廣協會」更以樂器演奏相伴，透過悠揚樂聲傳遞關懷，讓參與民眾在音樂中感受到滿滿的祝福。區長林耿漢表示，感謝佳里玉勅青龍宮及所有與會貴賓，共同為弱勢家庭送上二０二六年新春的祝福，更期許未來有更多的民間團體一起加入公益行列，共同守護社會弱勢家庭」。