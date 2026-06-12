佳里分局慶祝警察節表揚有功人員

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

佳里分局慶祝警察節，表揚有功人員。(佳里分局提供)

（另開新視窗）

記者盧萍珊／佳里報導

佳里警分局慶祝警察節，表揚打詐高手、緝毒英雄、交通先鋒、無名英雄及勤業楷模等五大獎項，共計十五位員警獲獎。

表揚活動由分局長謝承甫主持，包括市議員方一峰、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳昆和、蔡秋蘭及大台南警察之友會佳里辦事處主任周文雄、守望相助巡守中隊中隊長蕭棟斌、義警中隊中隊長陳俊任等到場，頒發打詐高手、緝毒英雄、交通先鋒、無名英雄及勤業楷模等五大獎項計十五人，成為佳里分局員警表率。

廣告 廣告

周文雄感謝警察同仁堅守崗位，維護社會治安與交通秩序的辛勞付出，警察節前夕致贈每位同仁慰問禮券，鼓舞員警工作士氣。

謝承甫表示，警友會是警察工作最堅強的後盾，感謝佳里警友辦事處給予支持與關懷，頒贈破案慰問金（品）給予鼓勵，以實際行動，表現對警察最大的支持。