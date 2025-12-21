佳里區仁愛國小校慶暨路跑活動 佳里分局實施交通安全、反毒、反詐宣導

佳里區仁愛國小校慶暨路跑活動，佳里分局前往進行反毒、反詐及交安宣導。（民眾提供）

記者黃文記／佳里報導

佳里區仁愛國小二十一日舉辦六十九週年校慶，特別於校園外舉辦路跑活動，全校師生一早便沿仁愛路、佳南路及成功路等，展開全長三點三公里的路跑活動，學生們無不卯足全力全程參與，轄區佳里警分局也派員於沿線各路口實施交通安全疏導，確保人車動線順暢及路跑活動安全。

校慶系列活動也在路跑結束後接續登場，為強化學生法治觀念並提升自我保護意識，仁愛國小特別邀請佳里警分局到校進行犯罪預防宣導，針對現今多樣化的詐騙手法與新興毒品(如：喪屍煙彈)，透過互動遊戲融入實際案例，例如：國小學生常見的「遊戲點數詐騙」與「假網購」等，更請現場大小朋友用手機掃描「165打詐儀錶板」QR扣手舉牌，將防詐意識深植於學童與家長心中。

另有鑑於近日交通事故頻傳，佳里分局亦對交通安全及道路交通法規進行宣導，透過有獎徵答等方式，讓冰冷的交通法規搖身一變，成為現場學生舉手搶答的題目，讓交通安全宣導不再只是單方面宣講，而是雙方的熱烈互動。

佳里分局長施衣峯表示，透過校慶活動寓教於樂，不但拉近警民距離，更能將預防觀念深植學生心中。未來，佳里分局將持續與轄區各級學校維持緊密的「校園安全維護機制」，共同建構一個讓家長放心、讓學生安心的無毒、無詐及安全交通的校園環境。