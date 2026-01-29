佳里區公所偕同替代役男及里長歲末送暖 助獨居長者除舊布新迎新春

佳里區公所偕同替代役男及里長歲末送暖，協助獨居長者清理住家環境，除舊布新迎新春。（記者李嘉祥攝）

▲佳里區公所偕同替代役男及里長歲末送暖，協助獨居長者清理住家環境，除舊布新迎新春。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，為弘揚敬老美德並落實對獨居長者關懷，臺南市佳里區公所29日舉辦替代役男「歲末展愛心、居家清掃」活動；佳里區長林耿漢帶領區公所人員、替代役男及里長，前往轄內獨居長者家中致贈年節禮品及協助環境清潔，讓長輩能在乾淨舒適環境中迎接新年的到來。

佳里區公所替代役男吳彥誼、廖浚詠、周宥丞、陳駿騏等人展現服務熱忱，與公所團隊分工合作，挽起袖子協助獨居長輩清理屋內外環境、整理堆積雜物；清潔工作完成後張貼上春聯及懸掛年節飾品，讓長者的居家空間頓時煥然一新，充滿濃厚的年節喜氣；六安里長林佩玲及安西里長陳雅慧全程參與，除關心長者生活起居與健康狀況，也展現地方基層攜手照顧弱勢的強大凝聚力。

市長黃偉哲表示，獨居長者是市府持續關注的重要族群，區公所透過實際行動深入社區，結合替代役男攜手改善長者居住品質，也鼓勵青年投入公共服務，為社會注入溫暖力量。

佳里區長林耿漢指出，替代役男不僅是區公所推動區政生力軍，於崗位上發揮專長，也協助公所照顧弱勢，協助長者提升居住品質，將年輕人的活力與溫暖帶進長輩家中；未來公所也會持續整合社區資源，推動多元關懷服務，讓愛心在佳里持續延伸，落實黃偉哲市長「溫暖大臺南」願景。