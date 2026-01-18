佳里區公所攜手青龍宮迎春送愛 發紅包及熱食關懷低收戶及獨居長者

佳里區長林耿漢感謝青龍宮攜手區公所迎春送愛，發紅包及熱食關懷低收戶及獨居長者。（記者李嘉祥攝）

農曆春節即將到來，為關懷弱勢，臺南市佳里區公所18日於六里活動中心舉辦「迎春送愛．關懷弱勢．溫暖佳里」寒冬送暖活動，發送新春紅包及熱食給佳里區低收、中低收入戶及弱勢獨居老人，弱勢獨居老人並加發年菜一份，總計約2百餘戶受惠；玉束力青龍宮致贈每戶弱勢戶5000元紅包及熱食，讓弱勢家庭在春節前感受社會溫暖，佳里衛生所並提供免費健康檢查，共同守護弱勢家庭健康。

雅姿舞蹈藝術中心為寒冬送暖活動揭開序幕，以優雅動人舞姿為現場營造熱鬧溫馨的氛圍；笙韻藝術推廣協會也以樂器演奏相伴，透過悠揚樂聲傳遞關懷，讓參與民眾在音樂中感受到滿滿的祝福；市議員方一峰、蔡秋蘭、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡及地方里長均出席。

佳里區公所也提醒民眾冬季用火、用電多，保暖同時也應注意安全，使用熱水器應保持通風，外出旅遊記得關閉瓦斯爐火，才能平安過好年。

佳里區長林耿漢表示，青龍宮主祀神衹保生大帝，歷史悠久，信徒眾多，為回饋社會近年來積極參與慈善活動，此次更在農曆春節年前結合佳里區公所辦理紅包及熱食捐贈活動，致贈弱勢獨居老人年菜，讓長輩在年節也能享用到熱騰騰的飯菜，感謝青龍宮及各界共為區內弱勢家庭送上新春祝福，更期許能有更多民間團體加入公益行列，一起守護社會弱勢家庭。