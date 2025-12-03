佳里奇美引進3D顯微鏡 百例脊椎手術縮時減風險

佳里奇美醫院率先引進全台第一部3D機器人顯微鏡，協助神經外科醫生進行脊椎微創手術。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/佳里報導

佳里奇美醫院引進全台灣醫療院所第一部3D機器人數位顯微鏡，神經外科主任林思維將這項技術應用於微創脊椎手術，成功案例超過一百例，三日舉行成果發表，除可縮短手術時間、更能減少術中出血，降低併發症風險。

包括佳里奇美醫院院長田宇豐、副院長王哲川都出席發表會。田宇豐指出，率先引進全台第一部3D機器人數位顯微鏡，民眾可不必到市區的醫學中心，也能得到高端醫療手術照顧。身為神經外科醫師的王哲川表示，3D機器人數位顯微鏡精密很高，手術效果更好，對精準手術要求有很大的助益。

廣告 廣告

佳里奇美醫院院長田宇豐（中）、副院長王哲川（左），出席神經外科主任林思維3D機器人顯微鏡成果發表會。（記者盧萍珊攝）

林思維說，神經外科醫師為能看清細微的血管，必須以不符合人體工學的姿勢貼在顯微鏡目鏡上，長時間姿勢不良造成肩頸疲勞，影響雙手操作的微細穩定度。3D機器人顯微鏡與傳統顯微鏡相比，有六大突破性優勢，分別是十倍純光學變焦、機器人智慧導航、穿透黑暗的背光技術、沈浸式3D立體視覺、手術團隊視野同步、低溫光源保護組織。透過這些優勢，可確保醫師下刀零誤差，大幅縮短調整設備及手術時間，避免誤傷病灶與周圍黑暗的正常組織，避免神經組織造成熱傷害。

造價三千多萬元的設備，已全面應用於院內的微創脊椎手術（骨刺清除、椎間盤切除、脊椎融合術等）及高難度的腦瘤與腦血管手術。