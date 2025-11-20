佳里奇美醫院世界安寧日活動以醫起愛循環為主題 推廣安寧療護與長照及器捐

佳里奇美醫院世界安寧日活動以醫起愛循環為主題，院長田宇峰、副院長王哲川、邵詩媛站台義賣並推廣安寧療護與長照及器捐。（記者李嘉祥攝）

▲佳里奇美醫院世界安寧日活動以醫起愛循環為主題，院長田宇峰、副院長王哲川、邵詩媛站台義賣並推廣安寧療護與長照及器捐。（記者李嘉祥攝）

佳里奇美醫院護理部專護理團隊舉辦「114年度世界安寧日」系列活動，以「醫起愛循環」為主題，現場設置多元衛教攤位，向民眾推廣安寧療護理念，並安排公益義賣、愛心競標趣味橋段，護理、社工與精神科團隊也現場為民眾解析安寧照護流程、常見症狀管理與家庭支持策略，協助民眾認識及如何在疾病晚期作出更合宜的醫療決策。

廣告 廣告

「公益義賣」由醫院員工捐贈物品供民眾選購，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭；「愛心競標」由院長室團隊主持活動，院長田宇峰、副院長王哲川、邵詩媛站台義賣競標，得標民眾還可獲得院長及副院長的個人親筆簽名留念，更增添活動趣味；「安寧療護知能問答」以互動方式讓民眾了解安寧照護理念與實務運作模式；「器官捐贈宣導」推廣器官捐贈知識，鼓勵民眾思考生命延續的價值；還有酒精對身體危害衛教、長照照護資源諮詢以及家庭銜接出院後完整照護等，吸引眾多民眾參與，氣氛熱絡如小型嘉年華會。

佳里奇美醫院院長田宇峰表示，世界安寧療護聯盟定期舉辦「世界安寧日」，推動安寧緩和醫療發展，不斷提醒社會應關注生命最後階段的品質，也就是「善終」觀念，目的在確保重症病人在臨終前能夠獲得身、心、靈全方位的照顧，有尊嚴並以無痛苦的方式走完人生最後一程；佳里奇美醫院長期投注人力、物力資源，與政府、醫療體系及社區合作推動器官捐贈、長期照護以及酒精成癮防治等攸關健康與生活品質的議題，落實民眾宣導和相關教育，為建構完善的安寧療護網絡而努力。

佳里奇美醫院安寧共照師蔡沇王民指出，安寧照護的核心在於「減輕病患身心苦痛、支持家屬身心需求」，護理師在臨床第一線扮演重要角色，不僅提供症狀控制與照護協調，更是陪伴病人與家屬度過生命困境的關鍵支持力量。

主責活動護理部專員黃慧娟強調，安寧照護重視的不只是醫療，更是對弱勢族群的社會支持，這也是護理團隊長期倡議的重點之一，期透過此次社區活動，期望能加深民眾對安寧照護的理解，並消弭社會對安寧的誤解；未來佳里奇美醫療團隊也會更積極走入社區推廣安寧理念，期盼讓民眾認識安寧不等於放棄，而是透過專業照護讓病人與家屬獲得更有尊嚴、更舒適的生命照護選擇。