佳里奇美醫院睿智學堂暨公園日照聯合成果展 展現長照服務深耕成果

佳里奇美醫院辦睿智學堂暨公園日照聯合成果展，南市衛生局副局長黃文正、院長田宇峰及副院長王哲川、邵詩媛見證長者的成長。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將近，佳里奇美醫院特配合節氣舉辦「馬年迎春．筆墨傳情－睿智學堂暨公園日照聯合成果展」，邀社區民眾及院內同仁欣賞華心太鼓團震撼鼓聲，現場洋溢濃厚節慶氛圍；佳里奇美醫院院長田宇峰及副院長王哲川、邵詩媛並揮毫寫春聯，象徵新年祝福與希望，也期盼透過活動讓民眾看見長者的成長、照顧者的付出，共同感受彼此支持的力量，攜手邁向「健康老化、在地安老」願景。

參展長者以春節吊飾、彩繪等手作與創意作品呈現一整年來的學習成果與生命色彩，不僅為新春增添濃厚文化氣息，展現失智社區據點與日間照顧服務的豐碩成果，南市衛生局副局長黃文正也出席見證成果；中正大學盧弘毅教授也帶領三味曲團隊串場演出，現場也安排「家庭照顧者表揚」儀式，向長期以愛與耐心陪伴家人的照顧者致上敬意，感謝他們在長照體系中默默付出的力量，

田宇峰院長表示，臺灣將於2025年底正式進入超高齡社會，失能與失智人口逐年攀升，社會照護需求日益增加；為因應長照3.0政策，醫院於西港、佳里、將軍與學甲區設置失智社區服務據點，並於佳里區設立日間照顧中心，提供認知訓練、多元活動與在地社區照顧服務，協助長者維持生活能力、提升社會參與，並增進照顧者的生活品質與支持系統。

佳里奇美醫院督導黃玉惠說明此次展覽以「迎春」為主題，融合書法揮毫、春聯剪紙、創意年畫與長輩手作等元素，展現溫情與感恩，另也邀請書法與剪紙藝術家陳啟辰、林幸資、李雯娣、楊奇原、郭美枝、陳瑞祥、林舜乾、謝美鈴老師及劉秀紋老師於現場揮毫創作，將吉祥意象融入社區。