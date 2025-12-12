佳里奇美醫院辦志工授證暨表揚感恩餐會 羅邦淮當選新任志工隊長

佳里奇美醫院舉辦志工授證暨表揚感恩餐會，院長田宇峰率行政副院長邵詩媛、護理部長劉憶萍、醫療事務室主任方素秋、社會服務部主任陳立誠向志工致意。（記者李嘉祥攝）

▲佳里奇美醫院舉辦志工授證暨表揚感恩餐會，院長田宇峰率行政副院長邵詩媛、護理部長劉憶萍、醫療事務室主任方素秋、社會服務部主任陳立誠向志工致意。（記者李嘉祥攝）

為感謝志工伙伴一年來的付出，佳里奇美醫院特盛大舉辦「114年度志工授證暨表揚感恩餐會」，院長田宇峰率行政副院長邵詩媛、護理部長劉憶萍、醫療事務室主任方素秋、社會服務部主任陳立誠及各部門主管向志工致意；會中除表揚服務年資獎20年的志工及向榮獲114年全國績優志工金牌獎殊榮的王清香志工道賀，並頒發志工隊旗予新任志工隊長羅邦淮；另也安排摸彩助興活動，以院長獎平板電腦等多項獎品感謝志工對醫院、病人及家屬無私的服務與奉獻。

廣告 廣告

田宇峰院長以舊情綿綿、歡喜就好揭開餐會歡唱序曲及帶動氣氛，志工接續上台大展歌喉，與醫護團隊共同度過溫馨及歡樂的時光。

田宇峰表示，志工是醫院重要夥伴，尤其佳里地區人口群以老年人口居多，為協助來院的長者順利就醫，在醫院大廳、門診候診區、急診、藥局、檢驗科及社區篩檢時，經常能看到志工熱心穿梭其間協助身影；近來醫院鼓勵就醫民眾使用自動繳費機，減少人工作業等待時間，志工也耐心教導民眾操作方法，讓措施得以順利推行，並以使用率達75%為目標，除感謝志工付出，也期許未來持續提供病患與家屬熱忱服務。

佳里奇美醫院社會服務部主任陳立誠指出，佳奇志工隊目前有73人，創歷年來人數新高，其中有2對夫妻檔、1對母子檔以及1對姊弟檔，主要來源大多透過志工相互介紹，讓志工隊具有在地化、留隊率高、向心力強三大特色，此次有61人出席感恩餐會，出席率超過八成四，會中也選出新任志工隊長，票選結果，羅邦淮志工以89%得票率當選。