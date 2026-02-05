佳里奇美醫院辦捐血吸引在地企業響應 號召民眾挽袖守護生命傳遞希望

佳里奇美醫院辦捐血吸引在地企業響應，院長田宇峰感謝學甲區長張明寶與北門區長林建男也共同參與，為醫療用血盡一份心力。（記者李嘉祥攝）

年關近，血庫存量告急，佳里奇美醫院特與捐血中心攜手舉辦捐血活動，號召民眾「挽袖捐血、熱情你和我」，私立宏華社會福利慈善事業基金會、華興工業、振任企業及上冠品公司等在地企業共同響應加碼提供捐血贈品，展現社區凝聚力與愛心；學甲區長張明寶也偕同北門區長林建男共同參與，希望為公共衛生與醫療用血盡一份心力。

佳里奇美醫院院長田宇峰表示，臺灣面臨少子化與人口老化雙重壓力，近年捐血中心血液庫存量持續偏低，血液供應穩定性受到嚴重考驗；捐血是最直接的公益行動，院方特於農曆春節前舉辦捐血活動，希望喚起民眾的熱情，也讓「守護生命、延續愛心」的理念持續傳遞。

張明寶區長說，日前看到捐血活動宣導海報，特邀林建男區長一同響應，是第二年到佳里奇美醫院捐血，去年捐血時遇見前院長周偉倪上車慰勞工作人員，今年又巧遇新任院長田宇峰到場關心，能感受醫院推動公益的用心與溫度。

佳里奇美醫院檢驗科總技師陳姿伶指出，此次次捐血活動自上午9時至下午4時舉行，捐血250cc即可獲贈真空包裝米、罐頭、碗泡麵及衛生紙；捐血500cc再加碼贈品，在員工及民眾的踴躍響應下順利募集到許多血液，也期盼透過一袋袋熱血捐輸，讓愛心涓滴匯聚成守護生命的力量。