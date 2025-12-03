佳里奇美3D顯微鏡 脊椎手術更精準

佳里奇美醫院率先引進全台第一部3D機器人顯微鏡，協助神經外科醫生進行脊椎微創手術。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕佳里報導

佳里奇美醫院引進全台灣醫療院所第一部3D機器人數位顯微鏡，神經外科主任林思維將這項技術應用於微創脊椎手術，成功案例超過100例，3日舉行成果發表，除可縮短手術時間、更能減少術中出血，降低併發症風險。

佳里奇美醫院院長田宇峯(中)、副院長王哲川(左)，都出席神經外科主任林思維3D機器人顯微鏡成果發表會。

（記者盧萍珊攝）

包括佳里奇美醫院院長田宇峯、副院長王哲川都出席發表會。田宇峯指出，率先引進全台第一部3D機器人數位顯微鏡，民眾可不必到市區的醫學中心，也能得到高端醫療手術照顧。身為神經外科醫師的王哲川表示，3D機器人數位顯微鏡精密很高，手術效果更好，對精準手術要求有很大的助益。

造價3千多萬元的設備，已全面應用於院內的微創脊椎手術（骨刺清除、椎間盤切除、脊椎融合術等）及高難度的腦瘤與腦血管手術。