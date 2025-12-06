佳里童話太空站 精彩表演High翻

「佳里童話太空站，吸引數千親子家庭共度歡樂耶誕。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕佳里報導

由台南市政府舉辦的「二０二六台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動接力，六日來到了佳里體育公園，主題是「佳里童話太空站」，吸引數千親子家庭共度歡樂耶誕。副市長趙卿惠到場與民眾同樂，更分享台南推動的多項友善親子家庭政策，還透過趣味的有獎問答進行互動，共度歡樂週末假期。

佳里的童話太空站內容相當豐富，有日本扯鈴冠軍、花式直立鈴創新者鄭湧蒼帶來令人目不暇給的精彩表演，看著鄭湧蒼玩著三顆鈴、兩副棍子的高難度特技，親子們莫不以熱烈掌聲回應；而氣球創作及泡泡派對更是全場最吸睛的亮點，小朋友追著繽紛泡泡、排隊等待專屬的造型氣球，歡笑聲處處可聞。

舞台區有「如果兒童劇團」演著溫馨有寓意的「布萊梅樂隊」，帶領孩子從故事中學習尊重、合作與勇氣，深受親子喜愛。趙卿惠指出，今年市府舉辦的耶誕跨年系列三場「太空站」親子活動，特別集結多位具國際水準的街頭藝人，包括扯鈴、雜耍、小丑、馬戲、術、氣球與溜溜球等，希望打造難得一見、專屬台南的跨年嘉年華。且除了親子活動外，二十日、二十七日及跨年夜還有三場重磅演唱會，首波卡司包括告五人、動力火車、玖壹壹及日本樂團，後續陣容也將持續公布，活動豐富令人期待。

趙卿惠也表示，市府每年將持續擴大辦理親子活動，以及陸續推出社會住宅，讓年輕家庭在台南快樂安居。而佳里體育公園，在市府積極改善下已成為地方亮點，不僅打造特色遊戲場，更以自然遊戲場域、糖鐵火車意象及鹽分地帶文學為設計元素，榮獲二０二五建築園冶獎公園景觀類殊榮。

至於第三場的「南紡童趣太空站」，將於十三日在東區時代公園登場，將邀請豆子劇團、氣球頑童Summer、溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶及葉爸爸與葉霏霏親子互動秀，陪伴市民度過美好週末。