佳里第二聯合活動中心啟用

佳里區第二聯合活動中心正式啟用。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕佳里報導

佳里區第二聯合活動中心二十日正式啟用，這座地上一層樓的新建築兼具多元功能，室外規劃綠地與景觀植栽，將成為區內推動社區交流、公共服務及藝文活動的重要場域。市長黃偉哲親臨主持典禮，他除了感謝各界支持讓工程順利完成，也期望此中心能成為居民共享休閒、交流與學習的新舞台，為社區注入更多活力與溫度。

黃偉哲表示，佳里區第二座聯合活動中心完成並啟用，目前第三座聯合活動中心也即將進入設計階段，期盼明年能儘快啟動，讓地方至少擁有三處完善、舒適的活動空間，全面提升居民使用的便利性與生活品質。

他提到，第二聯合活動中心周邊道路已完成拓寬，交通動線更加順暢，出入更為安全便利，歡迎鄉親踴躍走進活動中心，作為平時聯絡感情、話家常、舉辦各式活動與凝聚社區向心力的重要場所。

佳里區長林耿漢表示，第二聯合活動中心的啟用，不僅強化佳里區西南角的生活機能，也為居民帶來更充裕的休憩空間，讓日常生活有更多停留與交流的可能。林耿漢強調，透過公共設施完善與空間品質提升，佳里正朝向更幸福、美好且便利的城市樣貌邁進，未來將持續與市府合作，推動在地建設不斷向上。

市府民政局指出，佳里區第二聯合活動中心的落成，不僅提供地方更多優質的活動據點，也象徵市府活化閒置空地、提升公共服務量能的重要成果。新設的藝文空間，讓居民在日常生活中多一處停留、相遇與感受文化氣息的場所，也為佳里帶來更多交流與創作的可能性，進一步豐富社區生活。

啟用典禮後，市長黃偉哲親自走訪活動中心，參觀藝術作品與內部設施，並與居民一起吃湯圓，氣氛融洽。