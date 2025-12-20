佳里第2聯合活動中心 啟用

南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、佳里區長林耿漢及立委、議員主持佳里區第二聯合活動中心啟用儀式，共同見證新場域啟用。（記者李嘉祥攝）

臺南市佳里區第二聯合活動中心廿日舉行啟用典禮，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、佳里區長林耿漢及立委、議員共同見證新場域啟用，並參觀藝術作品與內部設施及和居民一起吃湯圓，期許為地方公共服務與社區交流注入新能量。

黃偉哲表示，市府持續完善地方公共建設，加速推動佳里區第二座聯合活動中心興建，新建築兼具多元功能，周邊道路拓寬出入便利交通更順暢，室外規劃綠地與景觀植栽，提供鄉親聚會、舉辦各式活動與凝聚社區向心力重要場所，將成為社區居民休閒交流、公共服務與藝文活動重要場域；他也提及第三座聯合活動中心即將進入設計階段，期盼明年能啟動，讓地方至少擁有三處完善舒適活動空間，全面提升居民使用的便利性與生活品質。

姜淋煌局長指出，市府團隊持續透過環境營造與場域升級，讓公共空間不僅是使用場所，更成為承載生活記憶與城市美學的舞台；第二聯合活動中心落成是活化閒置空間、提升公共服務量能重要成果，豐富社區生活也為佳里區帶來更多可能。

林耿漢區長說明第二聯合活動中心總工程經費五千五百餘萬元，聯外道路部分由工務局發包、區公所也自籌經費進行改善，透過建築本體與週邊環境整合提升公共設施使用效益；啟用後不僅能強化佳里區西南角的生活機能，也為居民帶來更充裕的休憩空間，透過公共設施完善與空間品質提升，讓佳里區城市發展與地方建設邁入新階段，也為地方公共服務及社區交流注入新能量。