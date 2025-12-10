佳里蕭壠兒童美術館互動探索館 全新特展10日開幕

佳里蕭壠兒童美術館互動探索館全新特展，《當我們一起笑》十日開幕。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/佳里報導

佳里蕭壠兒童美術館互動探索館全新特展，由台灣藝術家林文貞、義大利藝術家琳達‧佗依果、日本藝術家南部玲子及公益團隊「蘆葦女力—春芽公益創新發展協會」攜手，《當我們一起笑》展覽十日開幕，集結世界各國的孩童自畫像，透過藝術家創意發想與設計，呈現一座色彩繽紛的迷宮世界。

《當我們一起笑》的兒童藝術共創概念，展覽起初於世界各地辦理自畫像工作坊，在台灣、日本、加拿大、英國、馬來西亞、柬埔寨、義大利、愛沙尼亞等國家，由藝術家引導學童創作，親手繪製出自畫像，不僅培養小朋友勇於表達自己，並畫出個人心中想呈現的面貌。

廣告 廣告

藝術家林文貞、蘆葦女力—春芽公益創新發展協會邀集社區婦女將自畫像縫製在一起，創作出色彩繽紛的牆面，串連起那些可能無法相遇，懷抱著相同夢想、感情與人性的孩子們。琳達‧佗依果在展場中設計一座由自畫像組成的迷宮，讓孩童與藝術創作零距離接觸盡情探索。

《當我們一起笑》即日起至一一五年十二月十三日展出，每週三至週日上午九時至下午五時開放參觀。