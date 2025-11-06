佳里首件社宅六安好室動土

記者張淑娟／佳里報導

由國家住都中心斥資近九億元，將興建的十二層樓佳里區「六安好室」社會住宅六日動土了，內政部政務次長董建宏、國家住都中心董事長花敬群、台南市政府副市長趙卿惠和在地立委們一同參與。董建宏表示，此案是佳里區首件社宅，預計二０二八年完工，總戶數將有一百六十五戶。

六日的動土典禮在祥獅獻瑞下揭幕，並以築起家的溫度為願景，希望幸福在地扎根。花敬群表示，將會用心蓋出最高品質安全又防災的社宅，提供大家一處安心的好所在。住都中心人員也簡報六安好室的規劃設計，不只有套房還有二房和三房的規劃，符合不同的需求。

廣告 廣告

中央與地方一起為社宅動土和祈福。（記者張淑娟攝）

至於「六安好室」的土地由國有財產署提供，位於佳里區延平路及佳北路路口處，鄰近有佳里公園、佳里區體育公園、佳里區圖書館、北門高中及蕭壠文化園區，從基地開車約十五分鐘就可抵達中山高麻豆交流道，交通方便，建築大樓則是規劃興建地上十二層、地下二層建築物，除二樓至十二樓為住家外，同時規劃一處托嬰中心，滿足在地青年家庭的托育需求。

國家住都中心表示，中央目前在台南市新完工、興建中及已決標待開工的社宅共有廿五處九千九百四十戶，而「六安好室」則是中央在佳里區動土的首案社會住宅，也是繼新營區「長勝好室Ａ」後，於溪北地區推動的第二案。六日的動土典禮，除了中央和台南市政府官員外，還有監造耐震團隊樸木聯合建築師事務所、聚柏顧問有限公司，以及統包團隊威暘營造工程、揚運機電工程、劉木賢建築師事務所共同出席，祈求工程順利。