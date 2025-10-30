佳音英語 × 國立故宮博物院 首創教育聯名跨界鉅獻

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】佳音英語迎來45週年里程碑，與歡慶一百週年的國立故宮博物院強強聯手，共同啟動「佳音英語 × 故宮博物院」年度戰略合作。自2025年10月起，雙方將透過限量聯名周邊、主題課程、雜誌特刊等一系列深度內容，打造「學習 × 文化 × 生活」三位一體的沉浸式教育體驗。此次合作突破傳統學習框架，將故宮文物轉化為可感知、可互動、可應用的英語學習素材，實現「讓學習走出課本，走進生活」的教育願景。更特別的是，佳音英語人氣吉祥物將進駐故宮南院，為文化場域注入全新活力！

佳音英語創辦人暨董事長陳平三、黃玉珮博士與故宮副院長黃永泰、故宮主任秘書王耀鋒合影。(圖/佳音英語 提供)

佳音吉祥物現身故宮南院，打造文化與教育的共融場景

佳音英語超人氣角色「布丁貓」、「Justin」、「Joyce」以巨型氣球裝置形式驚喜現身故宮南院百年慶典活動《跟著氣球CHILL躺躺》。繼北高巡展引發熱潮後，本次南院展出進一步強化品牌與文化場域之間的對話，吸引親子族群駐足互動。

雜誌特刊跨界共編，擴充文化英語學習素材

同時，《Joy To The World》佳音英語世界雜誌於2025年10月推出「故宮百年聯名特刊」，由故宮吉祥物小翠與哈奴曼帶領讀者探索南北院的建築美學與文物故事。融合豐富圖文、生動漫畫與趣味DIY手作，引導孩子延伸單字與句型應用，深化閱讀與語境理解能力。不僅適合親子共讀，也是教師教學的優質輔助，更是喜愛文化、歷史與語言的孩子最佳學習夥伴。

廣告 廣告

佳音英語人氣角色「布丁貓」、Justin與Joyce化身巨型氣球裝置，於故宮南院《跟著氣球CHILL躺躺》登場，萌趣現身為百年慶典增添童趣與歡笑。(圖/佳音英語 提供)

穿戴文化，隨身學習：聯名周邊強勢推出，引爆收藏熱潮

本次聯名商品最受矚目的兩款短袖T恤「腸黏翠玉白菜」與「喵形石」，巧妙地將佳音吉祥物角色結合故宮人氣館藏「翠玉白菜」及「肉形石」，設計風格趣味又不失質感，讓學生穿上歷史，將文化之美帶入日常生活，成為學習旅程中的有趣陪伴。同系列更推出聯名購物袋與熱炒杯，兼具實用性與收藏價值，更是代表臺灣文化的人氣伴手禮，讓在地故事隨身相伴、更是推向國際的臺灣文化名片。

預約體驗課程加碼限定好禮，開啟沉浸式雙語文化之旅

2025年10月至12月，佳音英語推出「預約體驗課程」，以《清明上河圖》為靈感，打造「寶寶上學圖」主視覺，讓吉祥物穿越古畫場景，陪伴孩子暢遊古今。預約體驗課程更有機會獲得故宮聯名周邊贈品，招生贈品更是將故宮經典元素融入各式實用文具與日常小物，從鉛筆、橡皮擦到紙模型與文具禮盒等項目，皆結合美感設計與文化故事，讓孩子隨手可得的用品，也成為英語學習的延伸與文化素養的累積。

2026兒童節主題課程：布丁貓的故宮大冒險

佳音英語將於2026年兒童節推出主題課程「布丁貓的故宮大冒險」，以CLIL雙語教學法為核心，將轉心瓶、多寶格、翠玉白菜等文物轉化為任務關卡，結合觀察、表達、唱跳等多元互動，讓孩子在闖關過程中累積文化認知與英語能力。

Joy To The World佳音英語世界雜誌推出「故宮百年聯名特刊」。(圖/佳音英語 提供)

教育與文化的深度耦合，打造未來學習新生態

佳音英語指出，本次合作不僅是45週年的品牌獻禮，更是教育創新的實踐。作為第一個與故宮聯名的教育機構，佳音英語透過文化轉譯、多感官學習設計與生活化應用，讓英語教育跳出教室，走向真實世界。聯名周邊更延伸至招生文宣與實用文具，讓學習隨時隨地發生，持續積累文化素養與語言實力。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑