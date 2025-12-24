「佳音閃耀45」跨年光雕登場 展現快樂學習、自信發光、邁向國際品牌願景

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】作為台灣教育品牌的領導者，佳音英語以45週年為新起點，正式發布以「快樂學習、自信發光、邁向國際」為核心的品牌願景。我們深信教育擁有啟發全齡學習者、促進社會進步的力量。值此意義非凡的時刻，佳音英語將於2025年12月31日（週三）晚間6點至10點，於世界地標台北101獨家呈獻「佳音閃耀45 , Joy Friends光雕齊舞」主題光雕盛典。這是一次凝聚品牌初心與社會期許的公共藝術行動，旨在向國際展現台灣以人為本的教育創新能量，並彰顯佳音作為教育領航者，持續以智慧與溫暖培育具備全球視野與健全品格之未來人才的堅定承諾。

佳音英語點亮台北101，以「佳音閃耀45，Joy Friends光雕齊舞」迎接2026，傳遞「快樂學習、自信發光、邁向國際」的品牌願景。 (光雕模擬示意圖／佳音英語提供)

走過四十五載耕耘，佳音英語已深度參與並塑造了台灣的教育風景。佳音英語始終相信，優質教育是賦能個人、鏈接世界的橋樑。我們以「快樂學習」奠定終身成長的基石，以「自信發光」激發每一個體的獨特潛能，最終以「邁向國際」實現培養世界公民的崇高使命。本次與台北101的跨年光雕合作，正是將此一深具前瞻性的教育哲學，透過國際級的光雕藝術轉化為一場視覺盛宴，象徵佳音英語的教育理念，正從台灣紮根，向全球綻放影響力。

在台北101璀璨的跨年夜空下，佳音英語與象徵創意與歡樂的「Joy Friends」家族，誠摯獻上溫暖的祝福。佳音寶寶、布丁貓、香腸狗、馬鈴薯、小賴鼠、狐狸安東尼將在光影中驚喜登場，與每一個家庭共創難忘的跨年回憶。這場光影之旅，是快樂學習理念的生動呈現，也是自信精神在國際舞台上的閃耀預演。

為凝聚這份走向世界的願景與溫暖，佳音英語同步發起「佳音閃耀45 , Joy Friends光雕齊舞」分享活動：

1.寫下留言：於活動官方社群貼文留言區寫下「佳音閃耀45，Joy Friends 光雕齊舞」。

2.分享光雕時刻：貼上一張您於當天在台北101與「佳音閃耀45」光雕的創意合影。

參與者將有機會獲得佳音英語準備的精美禮物，讓探索的旅程從此刻啟程。

讓我們齊聚於台北101，在連接天際的光影中，共同見證一個領導品牌的高度、視野與不變的溫暖。佳音英語，以45年的深厚根基，持續引領教育創新，與您一同培育明日照亮世界的光。

活動資訊

光雕動畫名稱：佳音閃耀45 , Joy Friends光雕齊舞

地點：台北101

時間：2025年12月31日（週三）18:00-22:00

社群活動：於佳音英語官方FB貼文留言區寫下指定祝福語並上傳現場合影，就有機會獲得精美禮物。

https://www.facebook.com/share/p/17ow4xoQhk/

佳音英語，深耕台灣45年，培育邁向世界的自信下一代。

