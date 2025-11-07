佳音電台賀30週年 11/28辦為愛堅持音樂會

（中央社記者洪素津台北7日電）佳音電台將邁入30週年，電台以「為愛堅持」為主題推出「佳音30為愛堅持」感恩音樂會，音樂會當日將邀請天韻合唱團獻唱，以世代傳承的合聲唱出佳音三十信仰與感恩的主題，象徵電台持續傳遞的溫度與陪伴。

佳音電台將於11月28日舉行「佳音30為愛堅持」感恩音樂會，邁入第30年的佳音電台，以「為愛堅持」為主題推出系列感恩活動，邀請聽友與社會大眾一同見證上帝的奇妙恩典。這場音樂會不僅是一場演出，更是一封寫給城市的家書，他們穿越廣播頻率與時代挑戰，交織成一首屬於信仰與祝福的頌歌。

節目將以「聲音見證」為主軸，串連詩歌、歷史回顧與感恩時刻。開場由大提琴家林照程與鋼琴家蕭雅雯夫婦合奏揭開序幕，樂聲細膩描繪信仰旅程中的光與影；接著由小號演奏家葉樹涵老師獻奏，清亮音色帶出明朗祝福；金曲歌手林鈺婷以細緻嗓音詮釋詩歌，唱出福音的溫柔力量；陽光美少男主持人廖偉凡以熟悉的歌聲與幽默串場，讓觀眾在笑聲中重溫廣播陪伴的經典時光。

另外，還有來自泰雅族的新生代主持人馨妤Yungeh則以族語敬拜，展現原民信仰的真摯之美；金鐘主持人劉麗紅領唱，以勵志詩歌唱出在人生低谷仍能再次站立的勇氣。最後，由天韻合唱團壓軸登場，獻上經典詩歌與祝福，象徵世代傳承的聲音記憶，也為整場音樂會畫下溫暖句點。

音樂會中將播放佳音歷年同工夥伴與老朋友們錄製的祝福與回顧影片，那些熟悉的聲音再次相聚，重現電台30年來在信仰與媒體之間所走過的恩典軌跡，從開台之初的熱情，到地震、疫情的守望；從數位轉型的艱難到城市陪伴的微光，這些畫面不只是歷史，也是一首仍在進行的福音詩篇。正如董事長周神助牧師所言：「這30年，不只是里程，更是上帝以聲音寫下的恩典篇章。」（編輯：張銘坤）1141107