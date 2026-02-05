佳餚暖胃更溫暖心房 林口獨居長輩圍爐迎新春續航16載

《圖說》鄭淑敏區長感謝林口熱心在地企業、慈善團體及志工們等多方的善心與溫暖成就。〈林口公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，為讓獨居長輩在歲末寒冬感受家的溫暖，林口區公所今（5）日舉辦歲末暖心圍爐活動，今年共邀請區內50位獨居長輩齊聚一堂。這項深具意義的傳統已連續辦理16年，累計陪伴逾千人次的長輩歡慶圍爐，熱騰騰的佳餚不僅暖胃，更溫暖了長者的心房。

《圖說》鄭淑敏區長逐桌與長輩致意並發放善心人士蔡先生與侯市長馬年紅包。〈林口公所提供〉

區長鄭淑敏表示，圍爐活動能堅持16年，仰賴在地企業與慈善團體的鼎力相助，感謝善心人士蔡先生致贈林口獨老列冊長輩春節紅包14萬元，除現場發放圍爐的長輩外，今日不克抵達的長輩，志工們亦會協助送達。

另外，公所更結合安桂獅子會、高勝泰國際企業及德恩慈善基金會因應長輩需求，補充養生穀粉、平安熟食飯及禦寒物資。透過志工們的細心陪伴，以及獨老關懷平台各網絡單位長期相挺，方能織起一張厚實的安全網。

《圖說》志工們在圍爐中與長輩們寒暄與貼心夾菜。〈林口公所提供〉

鄭淑敏強調，我們不僅僅是辦一場餐會，更是在守護林口的長輩。未來將持續整合社區、里鄰及民間資源，深化日常關懷網絡，讓林口成為一個安心溫暖的高齡友善社區。

《圖說》感謝瑞平聲瑞樂團無償公益演奏奏薩克斯風與口琴。〈林口公所提供〉

她今一步說明，新北市高齡人口於2025年底已突破80萬人大關，佔全市總人口約20%，正式進入「超高齡社會」。獨居長者的照護已成當務之急。民眾若發現周遭有需要協助的獨居長者，請主動通報里鄰長或撥打林口區公所專線：(02)2603-3111轉社會人文課。