併三商壽股價大跌 玉山金董座坦言外資滿狠

[NOWnews今日新聞] 玉山金控與三商美邦人壽今（5）日宣布將換股合意併購，不過，在宣布好消息之前，玉山金股價一度暴跌，外資狂砍，對此，玉山金董事長黃男州在聯合記者會上坦言，股價確實有受到一些波動，「外資還滿狠的」，但上周也多出5.5萬新股東，目前外資仍是最大股東，持股有31%。

對於股東擔心併三商壽必須大量增資，影響未來玉山金股利發放，黃男州則指出，玉山金今年發放1.2元現金股利，去年也發了1.2元，今年1到10月獲利293.3億元，年成長31%，與去年全年獲利261億相較，則成長12%，玉山金獲利能力提升，未來仍會以現金股利為主，朝向穩定的現金股利政策，但也會顧及支持金控成長茁壯需要的資金。

面對外界質疑玉山金與三商壽洽談合併過程，資訊不透明，未即時重訊說明，黃男州說，玉山金過去也有幾次併購案，也有參考同業併購實例，議約就進入緘默，以併購保德信投信來說，經歷39天，也是一樣依公司治理保持緘默，而併購三商壽，從10月23日至今只有13天，只用1/3的時間處理複雜10倍的案子，2家公司經營團隊都很認真在談，也希望可以盡快對外說明，期間因外界報導，也發出2次重訊，對於外界批評聲音，未來也會檢討。

此外，外界質疑在董事會未授權就出價洽談併購三商壽，黃男州也說明，玉山金董事會在今年1月就通過辦併購案作業準則，授權董事長在標售過程可簽署具約束力的併購文件，但契約仍要送董事會完成所有程序。

至於玉山金與三商壽洽談合併過程，玉山金股價一度暴跌，外資狂賣，對此，黃男州表示，玉山金股價確實受到一些波動，「外資還滿狠」，但上周也多了5.5萬新股東，可能是玉山金客戶也可能不是，但玉山金內心深深感激，即便外資最近有賣股，但目前玉山金最大股東仍是外資。

黃男州也提到，看過很多的併購案，最後併購者都是跌的，以100%換股來說，一定會付出一定的溢價，玉山金股價會下跌是「事先就知道的」，但要趕快做好合作，努力把獲利提升、讓商品線周全，股價小震盪不影響未來茁壯道路，且無論股價如何起起伏伏，最重要把自己公司經營好、提供客戶更好價值，股價會浮動，股價長期仍會上揚。

