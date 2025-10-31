併三商壽「摸黑交易」？玉山金3點澄清

▲三商美邦人壽出售案，傳由玉山金控勝出，不過，兩家公司重訊公告慢半拍，被質疑是「摸黑交易」，金管會也要求證交所調查有無違規，對此，玉山金今（30）日重訊提出3點澄清，強調依循主管機關規範，嚴守保密原則。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 三商美邦人壽出售案，傳玉山金控搶親成功，不過，玉山金重訊公告時間引爭議，立委更質疑此交易是不是有貓膩？甚至是「摸黑交易」？金管會也責成證交所調查，預計1周內完成。玉山金控及三商壽今（30）日晚間也都發出重訊說明，其中玉山金提出3點澄清，強調進行併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

三商壽重訊表示，公司針對併購案的處理及重大訊息發佈，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。

廣告 廣告

玉山金說明，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

此外，玉山金指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第6條規定，所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能的併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購的相關訊息。因此，依據上述規範，玉山金在董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

玉山金還說，公司針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

玉山金、三商壽談併購公告慢半拍？金管會：若違規最重罰500萬

玉山金併三商壽有貓膩？金管會挨批成路人甲 急喊1周內查清

玉山金股價回穩！三商壽不評論併購案 中信金宣告「投標已結束」