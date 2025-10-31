併三商壽「摸黑交易」？玉山金3點澄清
[NOWnews今日新聞] 三商美邦人壽出售案，傳玉山金控搶親成功，不過，玉山金重訊公告時間引爭議，立委更質疑此交易是不是有貓膩？甚至是「摸黑交易」？金管會也責成證交所調查，預計1周內完成。玉山金控及三商壽今（30）日晚間也都發出重訊說明，其中玉山金提出3點澄清，強調進行併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
三商壽重訊表示，公司針對併購案的處理及重大訊息發佈，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。
玉山金說明，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
此外，玉山金指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第6條規定，所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能的併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購的相關訊息。因此，依據上述規範，玉山金在董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。
玉山金還說，公司針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
玉山金、三商壽談併購公告慢半拍？金管會：若違規最重罰500萬
玉山金併三商壽有貓膩？金管會挨批成路人甲 急喊1周內查清
玉山金股價回穩！三商壽不評論併購案 中信金宣告「投標已結束」
其他人也在看
摸黑併三商壽？玉山金遲遲不公告挨批 今晚重訊回應了
外傳玉山金控出價得標三商壽股權收購案，引發股價震盪，卻遲遲未見公告引發熱議，立委甚至籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮，玉山金今晚發布重大訊息澄清，指出併購評估與執行併購作業包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理及內部規範辦理，全案依循主管機關規範，嚴守保密原則，須待董事會決議後對外公告。太報 ・ 11 小時前
三商壽併購案重訊時機惹議 玉山金：依規嚴守保密原則
（中央社記者呂晏慈台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。玉山金今天晚間發布重訊強調，進行併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。中央社 ・ 12 小時前
玉山金摸黑併三商壽？金管會：不會當路人甲
[NOWnews今日新聞]三商美邦人壽出售案，從原本中信金與玉山金「雙金搶親」，最後傳由玉山金搶下，玉山金及三商壽卻等到股價劇烈波動後，隔天才發布重大訊息說明。今（30）日在立法院財政委員會立委質疑這...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
玉山金併三商壽未公告「摸黑交易」 立委批金管會變路人甲
【記者許麗珍／台北報導】中信金、玉山金兩家金控有意併購三商壽的「雙龍搶親」案，玉山金上週傳出已拿下三商壽，但該件重大投資，至今卻未對外發重訊公告，引發外界質疑讓投資人「摸黑交易」爭議。多位立委今不滿金管會「變路人甲」，金管會主委彭金隆表示已請證交所依重訊規定查明後對外說明。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
玉山金發3點聲明 嚴守保密原則、不得透露併購訊息
玉山金控31日晚間發佈重大訊息，主要有三大聲明，包括：「併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，嚴守保密原則」，以及「對於外界媒體傳聞，均不予評論」等。玉山金31日晚間對外發佈的重訊，主要有三大內容，首先，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司自由時報 ・ 4 小時前
玉山金併購兩樣情！480億娶三商壽？股價大跌存股族先焦慮
10/28編按更新：玉山金遲至昨（27）日晚上9時41分緊急發布重訊，強調依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。上遠見雜誌 ・ 15 小時前
集保結算所邀日、韓、印尼同業舉辦「聯合業務研討會」 推動新世代跨國合作
為推動亞太地區證券保管結算機構的深度合作，集保結算所10月29日至30日在台北萬怡酒店舉辦「2025聯合業務研討會」，邀請日本集保公司（JASDEC）、韓國集保公司（KSD）與印尼集保公司（KSEI）等代表齊聚一堂。來自各地的金融基礎設施機構共同探討業務創新、科技應用與跨境市場發展趨勢，為新世代的國際合作注入創新能量。太報 ・ 17 小時前
友達ADR30日下跌0.23美元跌幅5.28%折台股12.69元
(中央社台北2025年10月31日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以4.13美元作收，下跌0.23美元，跌幅 5.28%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以10月30日新台幣匯市收盤價30.715元計算，相當台股友達每股為 12.69元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股10/304.13-0.23-5.2830.71512.610/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.610/244.380.092.1030.81513.510/234.29-0.10-2.2830.81513.210/224.390.000.0030.73113.410/214.39-0.10-2.2330.69113.410/204.49-0.02-0.4430.65013.710/174.510.000.0030.68613.8中央社財經 ・ 3 小時前
中美貿易破冰 航運股全線漲
全球矚目的習川會30日在南韓登場，中美各自釋出善意，中方願意再次向美國購買大豆並暫停稀土出口管制一年，儘管不是大規模的貿易鬆綁，但是中美貿易破冰，有利於航運業復甦，在散裝航運帶頭下，台股包括貨櫃三雄、港口、空運、物流等運輸業，股價同步上漲。工商時報 ・ 5 小時前
徐若熙旅外》中職至今旅外FA成功2人都加入日本火腿 有機會台灣「三本柱」？
徐若熙今正式宣告行使旅外自由球員(FA)權利，過去中職曾行使旅外FA、最後成功的球員有王柏融、古林睿煬，他們最後都加盟日本火腿，徐若熙有沒有機會加入火腿以外的球隊，就等最後的結果。TSNA ・ 1 天前
看金控併購壽險 陳慧遊：像百貨公司有各種商品
玉山金控擬併購三商美邦人壽，補上壽險版圖。對此，壽險公會理事長陳慧遊表示，以金控的角度來看，就如同一家百貨公司，各種商品都要有；若以壽險業角度來看，則希望百花齊放。陳慧遊今 （29） 日出席「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，會後受訪時指出，近年市場上該整併的案子幾乎都出來了，壽險自由時報 ・ 1 天前
併購案重訊時間點惹議 三商壽：皆依規範發布
（中央社記者蘇思云台北30日電）市場傳出玉山金出手併購三商壽，多位立委今天在立法院質詢時質疑業者併購案對外公告重訊的時機點。傳聞中併購案的出售方三商美邦人壽今天晚間澄清，針對併購案處理與重大訊息發布，都依規範與金融同業前例處理。中央社 ・ 11 小時前
《金融》併三商壽 玉山金：嚴格保密
【時報-台北電】玉山金控併購三商美邦人壽案，玉山金30日晚間發布重大訊息指出，進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。 30日立法院財政委員會上，多位立委詢問金管會主委彭金隆上述案件的爭議。彭金隆強調，金管會「不會是路人甲」，已請證交所進一步瞭解三家公司（玉山金、三商壽、中信金）發布重訊的內容，之後將請證交所確認後說明，金管會對相關內容全程掌握，但因為不能對外洩漏協商細節，後續對於證交所的相關查核，預計在一周內處理並對外說明。 彭金隆指出，雙方協商後要等到董事會通過，才會把案件送進金管會審核；至於重訊認定，屬於企業與證交所間的契約關係。市場常見的併購溢價，重要關鍵是持續經營價值，並非單看帳面財報或清算價值。 玉山金強調，依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息。針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭時報資訊 ・ 1 小時前
立霧溪堰塞湖壩體潰決！前後水位對比畫面曝光
林業及自然保育署花蓮及宜蘭分署與施工團隊今（29）日上午持續進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業，過程中壩體突然潰決，湖水全數傾瀉而下。由於防範得宜，立霧溪下游人員與設施均安，成功化解堰塞湖可能帶來的災害風險。中天新聞網 ・ 1 天前
賴慧如現蹤婦產科被拍 驚爆身體出狀況急撇懷孕回應了
台語歌手賴慧如日前去婦產科檢查被民眾巧遇，還被現場要合照，她今天出席唱片公司活動，受訪解釋：「我真的不是懷孕，是做健康檢查，因為泌乳激素過高，怕有腦下垂腫瘤。」透露因為指數過高，所以無法排卵，經期的時間也很混亂。賴慧如今天與彭正、陳怡婷、郭婷筠 、曾瑋中等同門歌手，出席「唱出新世代傳唱台語好音樂」記自由時報 ・ 18 小時前
輝達確定落腳北士科 柳采葳：注意解約成本
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安今（29）日宣布，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。北市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，本週新壽將提解約成本，下...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
從12.5萬減至7500！川普大砍難民上限 南非白人優先
美國總統川普政府週四（10/30）發布聯邦公報，將2026財政年度的難民收容上限訂為7500人，較前總統拜登任內制訂的12.5萬人上限大幅減少，創下歷來最低紀錄，而且僅優先考慮南非白人，引發爭議。太報 ・ 2 小時前
立委轟玉山金併三商壽 金管會變路人甲？ 彭金隆說話了
近期市場傳出玉山金併三商壽，但玉山金未對外說明併購進度，也未發布重大訊息說明併購進度，僅說明須經董事會通過後公布。立委30日在財委會中質詢金管會主委彭金隆，並質疑銀行局與證期局是不是都當路人甲(無關緊要的人)。中時財經即時 ・ 23 小時前
高鐵延伸宜蘭通車時間曝！ 南港站出發只要20分鐘
高鐵延伸宜蘭通車時間曝光了！交通部鐵道局今（29日）赴立法院備詢，相關報告指出，高鐵延伸宜蘭案8月已通過環評，現啟動辦理綜合規劃報行政院作業，將爭取於第4季報院完成審議，預計核定後11年完成，最快20中廣新聞網 ・ 1 天前
陸學者：經貿先行 台灣問題緩議
針對川習會未觸及台灣問題。上海東亞研究所研究員包承柯受訪指出，這並不代表台灣問題不重要，而是雙方選擇先處理急迫的經貿矛盾，為未來更高層次的戰略對話鋪墊。中時新聞網 ・ 5 小時前