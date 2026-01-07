併吞格陵蘭 盧比歐：川普想用買的 白宮：動武仍是選項

美國總統川普併吞格陵蘭言論引起歐洲各國譁然，外媒報導，美國國務卿盧比歐5日在簡報會上告訴國會議員，川普計畫買下格陵蘭，而非入侵格陵蘭，近期威脅性發言僅是為達成收購目標。同日，川普要求幕僚提供進一步的計畫，白宮6日發布公開聲明指出，川普和團隊正討論一系列獲取格陵蘭選項，而「動用美軍始終是統帥的選項之一」。

川普近日一再提起格陵蘭，白宮副幕僚長米勒5日更指「沒有人會為了格陵蘭和美國動武」，美國和歐洲各國緊張關係進一步加劇。

知情人士透露，盧比歐在同日在對參眾兩院軍事外交委員會成員進行簡報時表示，川普計畫收購格陵蘭而非侵略格陵蘭，近期美國政府對格陵蘭的威脅不代表即將入侵格陵蘭，而是為了從丹麥手中買下格陵蘭，但並未透露更多細節。

5日的簡報會主要聚焦日前美國捉捕委國總統馬杜洛的行動，但有部分議員在會中關切川普及相關白宮高層針對格陵蘭的言論。《華爾街日報》指出，目前尚不清楚盧比歐發言是否意在安撫議員們的擔憂，雖然川普政府長期以來一直暗示，試圖說服丹麥交出格陵蘭的控制權，但美國和歐洲官員表示，他們沒有看到白宮準備軍事入侵格陵蘭的任何跡象。

雖然盧比歐說美國無意入侵格陵蘭，但白宮對外公開聲明並不排除採用軍事手段。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在聲明中強調，「川普總統已表明，獲取格陵蘭是美國國家安全優先事項，這對嚇阻美國於北極圈的敵人至關重要。川普和其團隊正討論達成這項重要外交政策目標的一系列選項。當然，動用美國軍隊始終是三軍統帥可使用的選項之一。」

另有知情人士透露，雖然川普政府過去幾個月鮮少公開談論取得格陵蘭，但政府官員一直在幕後討論相關事宜。在盧比歐團隊的要求下，國務院最近幾個月分析格陵蘭包含稀土在內的未開發資源，其中一個結論指出，目前沒有可靠的研究確定這些資源的儲量規模，且鑑於當地氣候嚴寒又缺乏基礎設施，開採當地資源將斥資巨大。

丹麥和英國、法國、德國、義大利、西班牙、波蘭等7國領袖則發表聯合聲明反擊美國，聲明指出，北極圈安全仍是歐洲首要任務，也對國際與跨大西洋安全至關重要，必須以集體方式實現北極圈安全，同時遵守包含主權、領土完整以及邊界不可侵犯等《聯合國憲章》原則。聲明強調，格陵蘭屬於其人民，也只有丹麥和格陵蘭能決定自身事務。