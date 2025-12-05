併排停車擋救災 管委會開會決議改收費.遭住戶抗議

台中市 / 綜合報導

台中東區一處社區，有大片私人土地，開放讓住戶免費停車，但有人不守規矩，長期占用，還併排、三排停車，造成火警時消防車進不來，延誤救災，因此管委會和里長討論並開區權會，和部分住戶取得共識，將土地委外給廠商做收費停車場，但住在社區1、20年的住戶李先生抗議，說原本樓下就能停車，現在改收費讓外人也能停，造成他沒地方停車，更質疑同意設停車場的住戶只有6、70人，怎麼能代表5、600名住戶的意見。

消防車停在巷口進不來，消防員下車，拉出長長水線，要拉到另外一頭，才能滅火，消防車卡住，是有轎車併排停擋路，當地居民說：「火燒的位置在那個方向，結果車也進不來，消防員真的很著急，全部都是用衝的，為什麼，沒有辦法，進不來。」

當地里長石國勳說：「問消防員他說這樣大概至少要多花20分鐘以上的時間，才能夠去撲滅火源。」台中東區這處社區，居民說併排嚴重有時還有三排停車，但地點是私人土地，警方無法取締開罰，當地居民說：「連續占了那個位置，可以占1、2個月，2、3個月都不動。」

併排停車影響了公共安全，管委會才和里長討論，將停車空間，委外給廠商經營成收費停車場，但有居民覺得改收費停車場造成困擾，投訴人李先生說：「外面的車停進來，停在一樓的住戶，需要再跑到更遠的地方(停車)。」

李先生還說，當初開區權會同意委外的只有6、70人，認為不能代表全社區5、600名住戶，投訴人李先生說：「不記名的舉手做表決，這6、70個的人裡面，也不能確定，他們是不是真的富台社區裡面的住戶。」

里長強調會議結果有送區公所審查備案，而李先生將他的想法印成傳單，投到社區信箱，內容提到里長和管委會主委跟某任立委交好，引起他們不滿，社區主委說：「你說我們跟他掛勾，貪污，他是沒有指名道姓，如果說是指名道姓的話，我一定到法院去告他。」

管委會表示，收費停車場已經啟用，廠商每個月還會繳1萬多租金給管委會，又解決併排停車和占用問題，住戶有疑慮，都能找管委會釐清。

