併排停車被罰2400元！他1原因大逆轉 法官判「免繳了」撤銷罰單

社會中心／朱祖儀報導

男子主張自己當時是臨停。（示意圖／資料照）

新北市一名男子阿平（化名）日前將車輛停放在某處路邊，因涉及「併排停車」行為遭警方開單，需繳2400元罰鍰。但阿平不服提起行政訴訟，主張自己只停了1分鐘，屬於臨時停車，並非併排停車，要求撤銷罰單。法官審理，認為裁罰要件不足，判決撤銷原處分。

判決書指出，阿平先前將車輛停放在新北市一處路口，新北警認定其有「併排停車」事實，予以逕行舉發。案件移送北市交通事件裁決所後，依道路交通管理處罰條例（下稱道交條例）第56條第2項規定，裁處2400元罰鍰。

阿平不服裁罰，因此提起行政訴訟，主張行車紀錄器顯示停車時間為21時41分，違規時間為21時42分，僅相差1分鐘，屬於臨時停車之範疇，要求撤銷原處分。

法官審理，指出臨時停車是為了人客上、下或裝卸物品，停車時間未滿3分鐘，且需保持立即行駛狀態，停車則是車輛停放於道路兩側而不立即行駛，兩者區別為「是否保持立即行駛狀態」，不能僅以駕駛人未在駕駛座上，便認為其屬於不立即行駛之停車行為。

法官查看阿平車輛遭舉發時的照片，2張採證照片拍攝時間僅相差14秒，未超過3分鐘，不能排除阿平僅是暫時離座、仍可立即返回駕駛的可能性，因此最終撤銷原處分。

