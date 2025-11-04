併購三商壽有了新進展！ 玉山金控明天召開董事會後說明會

玉山金控董事長黃男州明日晚上18：30，將說明購併三商美邦人壽董事會會決議事宜。

三商美邦人壽「出嫁」婚事，有了新進度。準新郎玉山金控預計將於明（5）日召開董事會，而於傍晚18：30，在玉山第二總部大樓東昇廳舉行媒體記者會，應該是針對併購案提出細部說明。

今（4）日玉山金控（以下簡稱玉山金）股價終於回穩至每股30元以上。市場說明沸沸揚揚，自從傳出玉山金成為三商美邦人壽（以下簡稱三商壽）的準新郎之後，因疑波蕩漾、股價兩樣情，玉山金控更是兩天重跌9％，損失金額高於出價金額，同時引來種種懷疑論。

今日晚上，玉山金發出媒體說明會邀請函，應該是待明日董事會有了結論，將由董事長黃男州出面說明併購交易細節，同時釋疑近日來各方的質疑，也讓事情有了初步的明朗化。

