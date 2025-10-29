併購不停歇！台達電10億元收下日商NRF 強攻半導體設備電源市場

台達電併購案又一樁，台達電宣布將以50.24億日幣（約當於新台幣10.34億元）收購日本Noda RF Technologies（簡稱NRF）90.23％股權，加上台達電原本持有的NRF股權，交易完成後台達電將持有 NRF 全數股權，這次的併購案將協助擴大台達電在半導體設備用電源的佈局。

台達電投入半導體設備製造已有一段時間，並在四年前併購COWOS用機台供應商之一的Universal Instrumen，除了切入半導體設備之外，台達電也決心將長年在電源供應器的能力也延伸至半導體設備用電源。

台達電宣布，將透過子公司 Delta Electronics （Netherlands）B.V. 以總金額約日幣 50.24 億元、約等於新台幣10.34億元，收購日本NRF股權90.23％，加上原持有之 NRF 股權，交易完成後台達將持有 NRF 全數股權。

台達電表示，NRF 產品為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統（Radio Frequency System ，簡稱 RF system），在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色，這樁併購將有助於台達電提供更全面的半導體設備用電源方案，進一步強化半導體產業布局。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，台達電身為電源管理的領導廠商，在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源，NRF是射頻電源的專家，和台達電的技術相輔相成，過去的合作已為雙方奠定默契，他相信NRF加入台達電後，將能強化產品組合，並在技術研發、業務拓展上，發揮更好的綜效。

NRF社長野田和利表示，NRF的產品在半導體設備及推動產業數位化進程中扮演不可或缺的角色，NRF在日本長期服務一線客戶並深獲好評，期待加入台達電後，結合台達電的全球佈局、製造能力及業務優勢，為半導體應用創造更多價值。

NRF成立於 2002 年，總部在日本大阪，專注於生產RF電源系統，廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）等製程，同時也延伸至液晶面板製造等領域。



