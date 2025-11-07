「併購主委」彭金隆一年半接生2大金融併案 一手整併、一手設防線「棒子胡蘿蔔」都給

金管會主委彭金隆7日出席國際台北金融展，與金融業搏感情。（攝影／鄭國強）

平時多站在監理角度、說話略顯書生氣的金管會主委彭金隆，今（7）日現身「2025台北國際金融博覽會」，收起平日的監理棒子，改端著推廣「亞洲資產管理中心」的大胡蘿蔔，一路逛遍各大金控展區，和業者寒暄、合照、聊產品細節，展現出「既懂風險又會拉攏共識的監理者」的一面。

從本周玉山金宣布全換股併購三商壽、再往前推有台新金與新光金的「新新併」，短短一年半任期，他幾乎是一路在併購戰火中走過來，「併購主委」的綽號不能說不適合他。

新新併畫句點，首樁金控合意併購在他任內落地

彭金隆任期不到一半之際，成功接生了兩大金融併購案，「金金併」、「金壽併」各一，分別是台新金併新光金、玉山金併三商壽。除此之外，金控層級還有永豐金併京城銀、玉山金併保德信投信兩起指標併購案；若再往下看子公司層級，永豐金證券也在今年砸下 16.28 億元吸收合併台灣匯立證券。這一連串被業界視為「金控 2.0」整併潮的關鍵節點，關鍵拍板時點幾乎都落在彭金隆任內，此般經歷在金管會歷任主委中，與日本壓縮機一般稀少。

其中，台新金與新光金結盟、併購的想像，早在陳水扁執政初期就曾短暫出現過，但只是嘴上說說，未有後續。最後兩方合併案在 2024年重啟、並於2025年、彭金隆任內正式定案。

這也是金融控股公司法上路以來，首件雙方董事會與股東會都同意的「金控合意併購」案例。依財顧估算，「新新併」整體交易總價約 75.63 億美元，超過新台幣2,000 億元，規模至少是2022年富邦金併日盛金（最高約 490 億元）的 4 倍以上。

並且在闖關過程中，中信金一度「搶親」，但金管會以收購後整併方案不夠具體、難以確保控制權與市場秩序穩定為由，駁回中信金投資申請。等於明白表態：不樂見讓股權與經營權陷入長期拉鋸的敵意併購，顯示當時還是新任主委的彭金隆對金融秩序穩定與股東、員工權益的優先排序。

玉山金全換股併三商壽，「金壽聯姻」再洗一次金控版圖

有趣的是，「新新併」暫告段落的一年不到，又丟出新震撼彈。玉山金控與三商美邦人壽在5日雙雙通過董事會決議，採「全額換股」方式合意併購，整體交易規模估計約新台幣400至480億元。

交易完成後，三商壽約9.1萬名股東將持有約8.3%的玉山金股權，玉山金總資產可望突破5.8兆元，從目前上市金控第10名，一口氣躍升為第5大，並補齊銀行、證券、壽險三大獲利引擎。

這樁「金壽聯姻」案目前仍須送金管會審議，細部條件為何，仍有待觀察。但對金融圈來說，政治訊號已經相當明確：繼富邦金砸近490億元併購日盛金、開啟國內首樁「金金併」之後，金控整併浪潮顯然沒有停下來的跡象，只是從現金公開收購，轉向以換股為主的「合意併購2.0」。

三商壽連續三年資本告急、併購風聲傳了二至三年，最後在壽險新制上路前夕，終於拍板由玉山金出手迎娶。以上兩樁案子在彭金隆任期內連續被接生下來，也算是「上一代宿願終於完成」。

外界也開始注意到：這位原本被認為「只懂書本」的學者主委，其實下決心時其實相當快手。

一手推整併、一手設紅線，「併購主委」彭金隆的風險管理路線

在併購案件火熱進行的同時，監理規則也悄悄在改寫。金管會銀行局昨（6）日正式拍板「金金併新七條」遊戲規則：公開收購金控股份須「全採現金對價」、首次投資門檻從10%拉高至25%，並鬆綁雙重槓桿（DLR）限制，同時刪除原本「須取得被投資方董事會不反對決議」的規定，等於在制度面畫出更清楚的防線，既防敵意又不綁死合意併購。

此種一手推動市場整併、一手加嚴制度防火牆的做法，很符合彭金隆的背景與風格——出身學界，長年在政大風險管理與保險學系任教，也曾在實踐大學擔任系主任與所長，對保險與風險管理理論相當熟稔，並非傳統從金管會體系一路升遷的「老官」。

前主委黃天牧任內扛過防疫保單風暴與壽險淨值危機，股市震盪時一再端出穩盤措施，外界多以穩健來形容他的監理風格；接棒的彭金隆，則遇上金金併、壽險併購浪潮的轉折點，一方面讓長年懸而未決的整併案陸續落地，另一方面又試著用「對標國際的法規與政策誘因」，要替金融業開一扇新窗。

從今年的「台灣週」、到近期在各大論壇高調談「打造亞洲資產管理中心」、規劃境外資產管理平台（OAMU）、強化TISA個人投資儲蓄帳戶誘因等，一路都是「胡蘿蔔」路線，試圖替金融業找出下一個成長路徑。

去年大家質疑的「學者主委」，正在用一場場併購審查、一套套新規則，加上一頂「亞洲資產管理中心」的大帽子，在台灣金融史上寫下屬於自己的註腳——至於最後會不會只被記得是「併購主委」，或能再加個「讓金融業擺脫小象囚繩的人」，答案還要交給時間。

