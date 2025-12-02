併購利多加持 晶睿跳空鎖漲停93.6元 台達電蓄勢挑戰千元

晶睿通訊。資料照



台達電（2308）與旗下安控子公司晶睿通訊（3454）昨（12/1）晚同步公告重大訊息，台達電將以現金37.33億元進一步收購晶睿43.12%普通股，完成後晶睿將成為台達電100%持股全資子公司並下市。受到利多激勵，晶睿今（2）日跳空亮燈漲停，鎖在93.6元，成交量僅約126張，近12萬張買單排隊；台達電股價盤中也強勢上揚，最高來到998元，漲幅2.57%。

台達電早於2017年公開收購晶睿55%股權，為布局樓宇自動化奠定基礎，目前持股56.88%。此次再度加碼，象徵加速整合安控與自動化解決方案的企圖心，今天股價雙雙上揚。

廣告 廣告

台達電與晶睿昨天分別召開董事會，通過以每股100元、全現金方式進行股份轉換。依晶睿董事會決議前5個交易日平均收盤價計算，此次收購溢價率約16.8%，交易總金額達37.33億元。

晶睿預計2026年1月16日召開股東臨時會討論轉換案，並暫訂2026年3月27日為股份轉換基準日，完成後將終止上市與公開發行。

台達電資深經理暨代理發言人施孟璁表示，當前經濟與產業變化快速，100%持股可提升決策效率與營運彈性，強化整體競爭力。台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密整合，進一步提升資源綜效。

更多太報報導

不畏比特幣重挫 台積電早盤飆30元撐盤 台股一度反彈近400點 台達電鴻海走強

台達電砸37億元！溢價收購晶睿通訊 明年1月16日舉辦股臨會

虧損縮小！晶睿上半年每股虧損0.76 元優化產品價格 拚全年EPS保1