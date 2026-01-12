併購利益進補 台新新光金去年稅後賺373億、累計EPS為1.91元

台新新光金控今（12）日公布獲利自結數，因按國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，認列去年7月24日至12月31日的PPA（收購價格分攤利益）約30億元，台新新光金去年稅後純益373.6億元，累計每股稅後純益（EPS）為1.91元。

台新金控去年7月24日合併新光金控，因合併時須對原新光金各子公司的部分資產負債之公允價值重新衡量，台新新光金最近一次法說會時揭露，可因此攤銷貢獻至損益表的PPA併購利益總數約6000億元。

每年可認併購利益，保守估計百億上下

台新新光金控財務長陳慧芸晚間解說獲利時表示，用平均數簡單概算，台新金併購新光金，每年可以貢獻稅前盈餘的PPA併購利益估計在100億元上下，可攤銷認列的時間大約26年，此為初步估算，仍須以屆時重訊公告數值為準。

台新新光金的主要子公司台新銀行獲利動能良好，去年12月稅後純益18.1億元、年增2.8%，去年稅後純益213.9億元、年增15.6%，陳慧芸解釋，主要反映去年淨利息收入年增逾12%，淨手續費收入年增約16%。

新光銀行去年12月稅後純益4.6億元、年減22.0%，去年稅後純益39.2億元、年減45.7%。

新壽去年 12 月免額外增提外準金，逆勢單月獲利

人壽子公司方面，新光人壽去年12月稅後純益12.3億元、年增324.1％，主因國內外股票處分利益五、六十億元挹注，加上新壽全年呈現虧損，不必按金管會規定增提全年稅前盈餘的30%至外匯價格變動準備金，以致新壽去年12月得以揮別多數壽險公司之單月虧損狀態。

台新新光金認列去年7月24日~12月31日的新光人壽稅後純益為56.8億元。

台新人壽則是與多數壽險公司同步，從去年12月的稅前盈餘增提8.2億元至外準金，以致去年12月稅後淨損10億元。陳慧芸表示，台新壽按金管會30%增提規定，對公司稅後純益的影響數約8.2億元的8成，也就是約6.6億元。

台新壽去年稅後純益20.6億元、年增66.1%，主因去年6月按金管會規定收回責任準備金約53億元，其中27億元釋放到稅前盈餘，另外26億元提存至外準金。

印科等承銷案亮眼，台新證去年稅後賺 24.5 億

證券子公司方面，台新證券去年12月稅後純益6.1億元、年增281.3%，反映自營業務的處分與評價利益增加，兩者對獲利成長的貢獻各占一半。

台新證去年稅後純益24.5億元、年增3.8%，陳慧芸表示，主要反映台新證在印能科技等承銷案表現亮眼，帶動承銷業務收入增加。

元富證券去年12月稅後純益2.5億元、年減7.4%，去年稅後純益23.9億元、年減29.7%，反映合併過程人事費用增加較多等因素。

