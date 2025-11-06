併購壽險？永豐金總座秀8字箴言

永豐金總經理朱士廷六日強調，併購壽險得審時度勢，厚積薄發。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

玉山金併購三商壽補齊壽險版圖，市場關注永豐金是否也有意藉併購發展第三支柱？永豐金總經理朱士廷六日表示，併購壽險會有互補等綜效，但得審時度勢，厚積薄發；對於是否有併購壽險的迫切需要？還要再衡量。

永豐金舉行二０二五年第三季法人說明會，年前三季稅後淨利為二百零五點四億元、年增百分之十一點四，金額創下歷年同期新高，每股盈餘為一點五七元。

朱士廷指出，台灣匯立證券已於十月二十日併入永豐金證券；京城銀則於十月一日正式成為永豐金控旗下子公司，預計於一年內與永豐銀完成合併，有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，提升子公司的經營效率與競爭力。

廣告 廣告

對於是否有併購壽險的規劃？朱士廷提出「審時度勢，厚積薄發」八字箴言，強調企業執行併購時無非基於五大理由，包括低買高賣、風險分散、產生綜效、控制權價值，以及個人想法等非經濟理由，而併購壽險符合風險分散、產生綜效、控制權價值等三個理由。

朱士廷說，永豐金近年斥資約八百二十二億元併購柬埔寨微型存款金融機構Amret、京城銀、匯立證券，均是為產生綜效與控制權價值。併購壽險方面，在互補上會有一定綜效，永豐金有自己的節奏，會密切觀察局勢變化，等待適當時機，採取對公司和股東最適當的行動。