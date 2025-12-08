併購大王又出手！世紀、斐成聯手公開收購萬年清，股價未演先轟動

上曜集團（1316）近期啟動多項策略結盟併購案，如今喜事再添一樁。旗下核心科技平台世紀民生科技（5314）與斐成開發（3313）於今（8）日宣布，將以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行的普通股股份，此舉宣告世紀民生正式跨足「治水」領域，掌握AI與半導體產業的生產命脈。

萬年清近日股價一路噴漲，上週五（5日）遭櫃買中心列入注意股，終場重挫超過9%收在58.5元，相較於本次公開收購價格仍有大幅溢價，引發市場議論紛紛。

世紀民生、斐成、萬年清今日同步停牌，並於下午在櫃買中心召開重訊記者會。根據外資研究報告指出，AI和資料中心規模化的水足跡將在2028年突破1000億公升，「缺水」將取代「缺電」成為算力發展的最大瓶頸。看準結構性趨勢，上曜集團再度出手，本次公開收購萬年清的期間為12月10日至12月29日止，預定最高收購數量為13,572,000股（65％股權），最低收購數量為9,396,000股（約45％股權），如果參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就，完成後萬年清仍維持上櫃地位，並且納入世紀民生合併報表。

​ AI預測與數位ESG 破解「水焦慮」 ​



世紀民生表示，隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」。不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，能協助科技巨頭在2030年前達成「水資源正效益」的「治水者」，將比純科技股更具發展性。此次併購，正是為了將自身的AI演算優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技業急需的「智慧治水方案商」。

世紀民生將導入AI演算法至萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15～20％化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可篡改的區塊鏈「數位產品護照」，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

上曜發揮 集團綜效 打造「水、電、算力」完整閉環

此次由世紀民生與斐成聯手提出公開收購案，象徵上曜集團積極透過併購深化環保工程與半導體供應鏈的布局，強化未來成長基礎。

身為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，萬年清近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已經取得多張重要訂單。未來除延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。萬年清近年不僅深耕台灣市場，也於越南與印度設立分公司，擴大國際競爭力。

併購完成後，上曜集團將成為具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀民生的保健品智慧工廠。透過「AI運算（世紀）」＋「場域建設（斐成）」＋「水資源治理（萬年清）」的三方整合，集團將具備輸出「AI綠色園區統包方案」的能力，搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。

