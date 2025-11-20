併購家樂福「交易價金重算」！統一獲退10億元差額

統一企業與統一超商於前年6月30日以10.02億美元（約合新台幣311.64億元）的金額，自法商家樂福手中回購台灣家樂福60%股權並完成交割。（示意圖／翻攝自Google地圖）

統一企業（1216）與統一超商（2912）於前年6月30日以10.02億美元（約合新台幣311.64億元）的金額，自法商家樂福手中回購台灣家樂福60%股權並完成交割。然而，18日晚間卻出現新的公告，最終交易價金經重新核算後為約9.7億美元，折合新台幣約301億元，較原先預估金額少了約10億元，法商家樂福因此需返還統一集團這筆差額。由於此消息與先前交割時程相距甚久，不少人一度誤以為是舊聞重提。

據《自由時報》報導，統一集團對此僅簡要說明，最終金額依雙方在股份買賣契約中的約定進行結算。依據協議條款，須依台灣家樂福的現金部位、其他協議項目的實際增減情況，以及資產負債相關數據進行調整，核算後確定最終交易價為9.7億美元。

廣告 廣告

熟悉併購流程的相關人士表示，在企業併購中，即使交易款已於交割時付清，仍可能在1至3年內（常見為2年）出現價金退回情況，主要與價格調整機制或保障買方利益的條款有關。最典型的包括：交割日時的資產負債數字是否達成原先設定的目標、交易後營運績效是否符合約定的EBITDA、淨利或營收目標，甚至包含如關店、重要員工離職等可能改變交割前承諾條件的事件。

市場過去認為，統一與法商家樂福簽約時，台灣家樂福旗下擁有68家量販店、272家超市與頂級超市，以及部分量販店和物流中心的不動產資產；台灣家樂福當時也喊出年營收將達900億元。然而統一接手後，量販店一口氣減少5家，超市也少了12家，目前全台家樂福量販店剩63家、超市239家、Mia C’bon為21家，營收距離當初喊出的900億元目標仍未達成。

此外，台灣家樂福工會的勞資爭議持續延燒，也未能達到原先對買方統一集團的承諾。綜合以上因素，法商家樂福依契約調整後，需向統一集團退回部分交易價金作為補償。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了