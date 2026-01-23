併購案通過 玉山金董事長：未來會以獲利支持三商壽
（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北23日電）玉山金控併購三商美邦人壽邁大步，今天雙方分別召開股東臨時會通過股份轉換案，玉山金董事長黃男州承諾，會延攬優質外部人才，未來將以獲利支持三商壽，使其資本恢復正常、超過主管機關要求標準以上，同時獲利越好，發放的股利也會增加，以滿足股東對公司的期待。
玉山金114年11月5日宣布，擬以1股三商壽普通股換發0.2486股玉山金控普通股，取得三商壽全部股權，雙方董事會今天分別召開股東臨時會通過合併案，不過，此案後續尚待主管機關審議核可後才生效。
玉山金今天上午舉行115年第一次股東臨時會，由董事長黃男州率經營團隊出席，股東出席比率為72.52%，經表決通過以股份轉換方式取得三商壽全部已發行股份，贊成比率達85.91%。
面對股東提問關注，三商美邦人壽資本適足率不足，以及經營團隊是否具備保險專業等議題，黃男州會中談到，「如果有決心，就一定要把它做好」，這樁併購案是經過專業團隊審慎評估後才決定做。
黃男州表示，人壽經營最重要的一環是保單設計，包括是否符合顧客需求、公司整體利潤累積；第二則是銷售管道，目前三商壽有8600名業務員、玉山金有700名理專，未來相加相乘效果非常好，此外，玉山銀有810萬名顧客，三商壽則累積200萬名顧客、賣出430萬張保單，這對未來整體經營非常好。
至於資產負債管理及資本適足率部分，黃男州承諾，會延攬優質外部人才，未來將以獲利支持三商壽，使其資本恢復正常、超過主管機關要求標準以上，同時獲利越好，發放的股利也會增加，以滿足股東對公司的期待。
黃男州說，三商壽改名為玉山人壽，代表著玉山金的品牌，一定會認真經營旗下子公司，發揮經營綜效，為顧客及股東創造價值。
三商美邦人壽今天上午也同步召開115年第1次股東臨時會，討論跟玉山金股份轉換案，包括董事長翁肇喜、副董事長許瀞心、總經理陳宏昇皆出席。這次股東臨時會股東出席比率為65.74%，最後投票結果為贊成比率90.53%，討論事項決議通過，整場股東會不到20分鐘就結束。
翁肇喜於股東臨時會中向股東、律師、會計師表達謝意，「希望今年對各位是很好的一年」。他會後受訪表示，今年是新的開始，三商壽業績過去很不錯，未來持續衝刺業務，外勤團隊現在士氣高昂，應該會有很好的結果。
三商壽主管指出，去年新契約合約服務邊際（CSM）目標為新台幣150億元，達成率約95%，今年目標新契約CSM再成長1成。投資型保單銷售狀況良好，去年三商壽投資型保單也出現「百億神單」，未來也會持續強化保障型商品。（編輯：林淑媛）1150123
