併購納智捷後首戰！ 鴻華先進Bria不到百萬搶市

鴻華先進今（25）日正式公布旗下首款自主品牌跨界休旅 Bria 的建議售價，這場發布會，不僅揭曉了市場期待已久的規格，更以89.9萬元的起售價，向全台車市投下一枚重磅炸彈。這不只是一次單純的新車上市，更是鴻華在併購納智捷（Luxgen）銷售通路後，正式轉向「直營模式」。

聖誕震撼：Bria不到90萬入手

在今日長約半小時的線上發布會中，鴻華先進經營團隊以直球對決的方式，揭開了Foxtron Bria三款車型的價格面紗。入門款「Elegant」版本以89.9萬元的售價震撼全場，中階「Emerge」版本定價104.9萬元，而搭載四輪驅動的性能款「Pioneer」則 114.9萬元。團隊強調，此定價策略旨在讓電動車不再是奢侈品，而是每一位家庭用戶都能負擔的移動工具。

除了極具競爭力的價格，Bria在規格上也展現出強大實力。入門款即具備超越同級燃油車的座艙空間與智慧駕駛輔助系統。鴻華團隊表示，Bria是以「使用者價值」為核心開發的產品，目前全台直營據點已同步啟動訂購程序，最快在2026年農曆春節前，首批新車就能陸續交付到車主手中。

角色蛻變：從代工平台走向品牌

這場發表會象徵著鴻華先進正式從後端的代工研發（CDMS），走向第一線的品牌營運。過去，鴻華多以技術輸出者的身分與其他車廠合作，但隨著併購納智捷銷售通路後，鴻華已具備從設計、製造到端點銷售的完整鏈條，Bria作為首款掛上「Foxtron」標誌的量產車，其意義在於驗證鴻華是否有能力直接掌握消費者需求，並建立屬於自己的品牌忠誠度。

Bria在設計語彙上融合了現代科技感與實用性，不僅優化了空氣力學表現以提升續航，內裝更搭載了最新一代的數位座艙系統。團隊在發表會中多次強調「軟體定義汽車（SDV）」的概念，表示Bria具備強大的OTA雲端更新能力，能讓車輛在交付後持續透過軟體升級進化，這也是科技公司背景造車與傳統車廠最大的差異點。

價格破壞：引爆國產電車大洗牌

當89.9萬的價格正式亮起，國產車市的壓力瞬間爆表。這項定價策略直接挑戰了目前市場上的熱銷車款MG4，甚至對自家代工的兄弟車款n7也產生了微妙的競爭關係，更重要的是，Bria的價格區間已與傳統燃油休旅車（如 Toyota Corolla Cross、Honda HR-V）的高階型號完全重疊。

市場分析師認為，鴻華能開出如此具競爭力的價格，主因在於其背靠強大的供應鏈管理能力與高度模組化的生產模式，透過大量零組件的共通化，有效分攤研發成本並提升生產效率。對消費者而言，這標誌著電動車與燃油車的「黃金交叉」正式到來，價格不再是阻礙大眾轉向純電生活的門檻。

直營模式：去中間化的獲利算計

Bria 敢於挑戰市場最低價的另一項關鍵，在於經營模式的變革。鴻華在接手原納智捷通路後，全面推行「線上訂購、線下服務」的直營體系，這種模式捨棄了傳統經銷商多層抽成的成本壓力，讓鴻華能將省下的行銷與通路費用，直接轉化為車價上的優勢。

此外，直營模式也意味著鴻華能直接掌握第一手的車主數據，這對於未來推動軟體加值服務與電池分期（Battery as a Service）等新商業模式至關重要。經營團隊表示，透過數位化的服務流程，不僅能提升客戶滿意度，更能建立一個從購車、保修到充電的完整生態系，這才是鴻華長期獲利的真正核心。

全球戰略：台灣作為示範場域

今日的價格發布會，不僅是為了台灣市場，更是鴻華全球布局的重要里程碑，Bria在台灣的定價策略與市場反應，將成為未來輸出至東南亞、北美與歐洲等海外市場的重要參考數據。鴻華團隊明確表示，台灣是「BOL（構建、運營、本地化）」模式的最佳試驗場，如果能在這塊競爭激烈的土地證明其商業模式可行，未來將迅速複製到全球產線。

這場聖誕節的價格震撼彈，不僅預告了2026年台灣車市將進入白熱化的競爭期，更展現了鴻華先進在電動車戰略上的野心。