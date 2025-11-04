併購終於定案！玉山金、三商壽明日暫停交易

玉山金(2884)、三商人壽(2867)及三商投控(2905)股票明日暫停交易，一般預料就是玉山金將正式宣布併購三商人壽。(資料照)(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者陳永吉、吳欣恬／綜合報導〕證交所今日晚間公告，包括玉山金(2884)、三商人壽(2867)及三商投控(2905)股票明日暫停交易，一般預料就是玉山金將正式宣布併購三商人壽。

玉山金與三商人壽合併一事一波三折，上個月底就傳出玉山金已出價，但玉山金對外澄清，「有關外界傳聞，本公司不予評論」，外界也質疑玉山金摸黑交易，玉山金在月底也發表三點聲明，再度澄清是依循主管機關規範，嚴守保密原則。

三商美邦人壽出售案，10月24日傳出玉山金控以每股8.2元的出價，超出中信金控約0.5元，成為贏家。以三商壽約60億股計算，整體交易金額粗估約480億元。但雙方迄今未正式對外證實。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

Q3經濟成長7.6％！韓媒驚呆認了：台灣好強、整個國家都享​​受AI紅利

台灣驕傲！外媒驚嘆台北101 揭「世界級建築奇蹟」背後秘密

年收300萬不夠花 士官長變網紅撈更多、軍方沒轍

獨家》台肥董事長改選 總經理張滄郎接任

