併購華納案殺出程咬金 派拉蒙出價比Netflix更高
派拉蒙天空之舞影業積極收購華納兄弟探索公司，今天宣布直接訴諸股東，以每股30美元，比影視串流平台Netflix28美元更高價，進行敵意併購。這項交易案引發全美關注。（戚海倫報導）
英國廣播公司BBC報導，由億萬富豪艾里森家族支持的派拉蒙影業表示，將以每股30美元的價格，直接向股東發出收購要約，以收購華納兄弟的全部資產，包括傳統電視網絡。
派拉蒙表示，所提出的方案是比Netflix的方案更優渥的替代方案，可以提前為股東帶來更多現金，並且更有可能獲得監管機構的批准。美國總統川普表示，Netflix的收購可能存在問題，他指出，考慮兩家公司的規模，可能導致競爭問題。和Netflix相比，派拉蒙的規模較小，但旗下擁有CBS新聞、尼克兒童頻道和《不可能的任務》等知名品牌。
美國有線電視新聞網CNN報導，外界普遍認為，派拉蒙會是華納兄弟的首選目標，但華納兄弟先前選擇了Netflix，表示Netflix提供的條件更優厚。這項收購提案，讓好萊塢業內人士感到意外，包括派拉蒙執行長艾里森，他堅稱，自己提出的條件更好。艾里森今天受訪時說，「我們身處華爾街，現金為王。我們向股東提供的現金，比他們目前與Netflix簽署的協議，多出176億美元。我們相信，當他們看到我們現在的報價，他們會投票支持。」
