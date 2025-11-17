併購金腦數位！仁大資訊海外佈局有成 預計12月中旬上櫃

財經中心／余國棟報導

仁大資訊董事長林士茵（左）、總經理陳宏明（右）合影。（圖／記者余國棟攝影）

資訊整合服務商仁大資訊（7767）將於18日舉辦上櫃前業績發表會，該公司營運布局涵蓋硬體維運、系統整合、AI模組與金融科技（FinTech）應用，並透過併購金腦數位切入高附加價值的AI與ESG解決方案，成功從傳統SI廠商轉型為全方位資訊服務集團，成長動能備受資本市場關注。仁大資訊也透過越南，美國，泰國，菲律賓，日本等海外市場布局，未來三年將可看到大幅成長。預計將於12月中掛牌上櫃，暫定每股承銷價48元。

仁大資訊成立1999年資本額2.66億元，目前於全台設有13個服務據點，員工459位，仁大資訊第三季稅後淨利2793萬元，季增33%、年增1.1%，每股稅後盈餘(EPS)1.05元，前三季稅後淨利7280萬元、年減14.4%，每股稅後盈餘2.74元。結合料件倉庫及自有物流車隊，建立全台密度最高的到府維運網絡。在技術能量方面，仁大累計取得超過700張國際專業證照，技術認證涵蓋雲端虛擬化、資訊安全、伺服器、儲存備份等領域，並擁有超過300位專業工程師。公司亦為ASUS、HP、Lenovo等國際大廠的原廠授權維修中心，具備從規劃、建置到維運的一條龍整合實力。

配合自建7x24客服中心與正職工程師團隊，可提供2小時到場、4小時完修等高標準SLA服務（資訊服務業，特別是系統整合商、雲端服務商、維運外包商與客戶之間簽訂的「服務品質承諾標準」），形成業界難以複製的競爭門檻。公司亦能依產業需求彈性提供7x24、5x12、5x8等多元維運模式，成為金融機構與大型製造企業指定合作夥伴。

總經理陳宏明表示，仁大長期深耕金融與製造雙核心客群，營收結構穩健。近三年金融業貢獻約34%~40%，製造業則26%~39%，兩大產業合計貢獻超過六成營收。由於企業IT設備汰換具有固定週期，加上2025年 Windows 10 正式退場帶動企業換機潮，公司在巨量專案複製及佈建能力上擁有明顯優勢。近年亦承接遠傳併亞太電信、星展併花旗消等重大專案，展現大型導入與維運的市場地位。

為加速轉型高毛利領域，董事長林士茵指出，仁大於113年收購金腦數位100%股權，正式跨足FinTech與AI模組。金腦專注於EKYC、防詐騙檢核、金流追蹤、語音稽核與AI盡職調查「金秘書」等應用，協助銀行將流程效率由30天縮短至2天。公司同時推出ESG永續管理與「漂綠偵測」系統，切入法規導向的高附加價值市場。目前金腦占比不大，不過有助於毛利率提升。仁大資訊去年EPS4.29元，10月營收為2.24億元，年增62.01%，往年整體毛利率維持在12%，今年毛利率將有機會提升至13%。隨著傳統旺季第四季業績可望回升。

國際調研機構Statista預估，台灣IT服務市場將於2025年達95.5億美元，未來以CAGR 5.59%穩健成長至2029年。法人表示，仁大資訊憑藉卓越的維運密度、技術深度與FinTech轉型布局，使其在景氣循環之中仍具長期成長韌性。伴隨AI PC、私有雲與生成式AI應用擴張，公司營運動能可望進入新一波成長軌道，後續表現值得期待。

