【併購風險3-1】外送平台恐成國安破口？ 綠委連袂開公聽會緊盯Grab併購foodpanda
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
民進黨立委林月琴、鍾佳濱、賴惠員以及徐富癸11日共同召開「Grab併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權公聽會」，邀集主管機關、專家學者及民間團體，進行深入討論。其中，徐富癸更公開踢爆特定平台與中國華為地圖有深度圖資合作，且使用阿里巴巴的阿里雲儲存資料，存有重大國安隱憂；綠委強烈呼籲公平會等相關單位，應全面釐清跨國資本背後的影響力，不能讓國人個資與社會韌性暴露在風險中。
林月琴表示，今年3月Grab提出併購foodpanda的案件，目前正在公平會審查中。她關心的是，如果市場過度集中變成只有少數平台，可能會影響市場競爭，讓消費者選擇變少、店家議價空間縮小，也可能影響外送服務品質。同時，平台掌握大量消費者與店家資料，也涉及資料怎麼使用、資安是否足夠安全的問題。
林月琴也擔心外送夥伴的工作條件可能受平台規則影響，外送員的收入、接單機會與工作條件都可能受到影響，這部分也需要持續關注與評估。她並呼籲政府部門在做出決定前，充分掌握每個聲音，審慎把關市場集中的風險，避免可能的影響消費者、店家與外送夥伴的權益。
鍾佳濱表示，針對Grab併購foodpanda一案，他作為經濟委員會的立委，不便對個案予以評論，不過也要求公平會秉持中立、謹慎與專業的精神審查。他說，在壟斷審查之外，呼籲業者遵守台灣法規的同時，也建議平台方可以多和外送員進行對話，瞭解他們的擔憂，共同就「勞動權益」與「待遇保障」達成共識。
鍾佳濱提到，隨著台灣超高齡化社會發展，無論是高齡長者或照顧的年輕族群，皆可能更加依賴送餐、物流或甚至送藥服務。他認為，透過這次併購案，業者與主管機關也可以思考未來的多元可能性，相信對於解決社會問題、促進市場競爭、保障外送員權益與完善法規建制等，都能有所裨益。
「外送平台每天掌握數百萬筆交易資料與位置資訊，這些資料不只是商業資產，更可能涉及國家數位安全與社會韌性。」徐富癸強調，當平台背後涉及複雜的跨國資本結構與股權連結時，政府必須清楚掌握資料流向、資料存放地點以及資料治理機制。
徐富癸說，他之前在立法院質詢提過，目前Grab使用的地圖，跟中國華為花瓣地圖有深度合作，具共享圖資協定；而且Grab儲存資料用的雲端是阿里巴巴的阿里雲。他有看到Grab發表相關的聲明，但到底有沒有相關的合作、會不會提供給中國？「其實都沒有很明確的回應」。
賴惠員則表示，Grab併購foodpanda案的審查，應該全面檢視其對市場競爭、消費者權益、外送員保障、店家議價能力、資料治理與社會韌性的影響。她指出，平台經濟時代的競爭問題，不能只看表面，如買方名稱與股權比例，更要釐清背後是否存在董事席次、交叉持股、策略合作、資訊流通等足以影響決策與市場行為的實質影響力。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映儒拍攝
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