【併購風險3-2】借鏡新加坡經驗應果斷事前預防 星國學者：跨國巨頭不怕罰
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
針對跨國叫車與外送平台Grab擬併購foodpanda所引發的連鎖效應，民進黨立委林月琴11日主辦公聽會，其中，星國學者Burton Ong透過影片分享新加坡經驗，指出跨國企業常將罰鍰視為交易成本，新加坡正是汲取教訓，才於2024年採取預防性臨時措施、事前阻止Grab併購，建議台灣公平會應主動函詢相關機關，審慎把關後再做出實質行政分量的審查決定。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，國內搭車平台發生司機騷擾媒體主播事件，可說是供應鏈安全的縮影，平台洩露個人聯絡資訊的情報問題，其實國家組織也面對此種潛在威脅。
蘇紫雲舉例，近年歐洲各國接連偵破或調查涉及中國物流與供應鏈的間諜與情報安全案件，包括德國萊比錫機場貨運資訊洩漏案、比利時對阿里巴巴列日物流中心的安全調查，以及希臘比雷埃夫斯港引發的國安爭議，都反映出國家情報安全的重點，已經從傳統的軍事基地與武器工廠，逐漸延伸到物流網路、港口設施與供應鏈資料庫。
蘇紫雲認為，這些案例最值得思考的並非電影情節般的間諜活動，而在於各國安全概念開始重新評估，由「股東控制權」（Ownership）走向審查「實質影響力」（Operational Influence）、與資料的「可視權」（Visibility）。
「舉證責任應該由Grab來承擔，而非由國家自證無虞。」高雄大學政治法律系教授廖義銘則認為，在數位平台的跨國併購審查中，國安不應該是例外條款，而必須是先決要件。他提到，Grab是一家在新加坡註冊、業務遍及全東南亞的跨國企業，其資本結構複雜，背後涉及多國的投資人。
廖義銘提到，foodpanda在台灣累積了數百萬筆的用戶資料、消費者日常移動軌跡、商家的營業數據等，這些資料一旦集中在跨國平台手中，就會有洩漏風險。他說，公平會雖然以審查市場競爭秩序為法定職責，但作為行政機關，每一個決定都應該代表政府整體。
廖義銘更強調，社會大眾不會把公平會的放行，解讀為競爭法上的沒有問題，而是政府同意這樁併購，這就是行政的分量。他建議公平會應主動函詢相關機關，將其意見納入審查依據。
另外，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，GrabMaps與具中國解放軍背景的華為簽署Petal Maps圖資交換協議，全台數百萬民眾與重要機關的精細地理定位（GIS）及日常物流動線，恐面臨跨國數據流失風險；更致命的是，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心，其演算法靈魂由中國團隊一手打造，有無接受中國政府不透明的隱形財政補助更無法查知。
至於新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong雖未到場，但他透過影片表示，新加坡Grab與Uber併購案的親身經驗，對亞洲各區域主管機關，包括台灣當前審查Grab併購foodpanda一案，具有直接且不容忽視的參照價值。他提到，2018年新加坡競爭主管機關雖就Grab與Uber結合案作成違規裁決並課以罰鍰，但事後的行為命令與罰鍰均未能使市場恢復至結合前的競爭狀態。
Burton Ong指出，正是從這段教訓中汲取經驗，新加坡主管機關於2024年果斷採取預防性臨時措施，事前阻止Grab併購foodpanda新加坡業務，避免重蹈覆轍。他認為，此類結合可能因網絡效應及市場傾覆，對競爭秩序造成無法彌補的損害；罰鍰往往被跨國企業視為可預見的交易成本，而行為命令終究只是真正競爭制衡的次等替代品。
照片來源：林月琴辦公室提供、CNEWS匯流新聞網記者李映儒拍攝
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