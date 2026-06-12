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【併購風險3-3】跨部會回應官腔敷衍「狂打太極」 綠委當場苦笑 133

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對跨國外送平台Grab擬併購foodpanda台灣業務所引發的國安與資安疑慮，民進黨立委林月琴11日主辦公聽會邀集各部會把關，面對立委、專家學者與外送產業權益促進聯盟等質疑，中央相關部會代表的發言卻顯得極度簡短與敷衍。其中公平會代表流於公式化回應，強調「未來會考慮」或「相信其他部會」，內容近乎集體「打太極」，毫無實質應對方針，一度讓台上主辦的綠委尷尬又無奈的苦笑。

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國安局代表孫副處長說明，Grab併購foodpanda案在資安、國安方面，牽扯到非常多利益關係。國安局歷年來都有針對相關中企提供一些示警，如中國大陸APP資安檢測，主要原因是，中企會依照中共「國家情報法」第7條規定，其有義務提供中國政府相關數據。

國安局強調，如果併購案涉及整個中企的資金來源，建請相關主管機關進行認定。國安局會依照情報法的規定，持續統合相關國安情報團隊，加強國際合作，並蒐研Grab是否涉及相關違法事證，及時提供權責機關參考。

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數發部資安署副署長周智禾說明，有關此次併購案，能否依「資通安全管理法」納管，並加強資安防護？依照現行法規，納管對象包含公務機關跟特定非公務機關，特定非公務機關就會包含公營事業、財團法人、受政府控制的事業團體或機構、關鍵基礎設施提供者。

周智禾表示，如果是Grab併購foodpanda案，公營事業、財團法人、受政府控制的事業團體或機構都不符合規定，如果要歸類到關鍵基礎設施的話，目前權責在行政院，須由主管機關去研議。另外，依照關鍵基礎設施有分為9大類，但外送平台目前也不在這些歸類內，必須由行政院去研議是否能符合納管對象資格。

周智禾提到，數發部內部會議討論，如果Grab要併購foodpanda，將由經濟部投審司來審議。經濟部投審司則表示，有關併購案涉及事業單位結合、外送員權益、國安及資安議題，未來審查時都會列入考慮，並審慎處理。

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另外，公平會代表胡祖舜則回應，Grab併購foodpanda案目前還在補件當中，尚未正式受理。公平會已行文給相關部會及利益團體，並聽取各方意見，待後續正式受理，將做全面性的參考。

公平會提到，有關大家關心資安、國安問題，必須交由跨部會合作來進行，如「外國人投資條例」第7條第一項規範。公平會只能考量到市場競爭、經濟效益對於消費者利益的影響。至於其他因素，公平會則非常相信其他部會一定會做非常審慎的考量。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映儒拍攝

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