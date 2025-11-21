使命必達加上換位思考 永慶房屋徐翊庭贏得客戶肯定

cnews124251121a01

年紀輕但憑藉著高效率、專業的服務，贏得許多消費者的肯定，深耕台北市松山區的永慶房屋經紀人員徐翊庭，成為地方傑出房地產專家，甚至有成交客戶在Google上留下五星好評，分享透過徐翊庭服務而圓滿購售屋的故事。

因為活潑、正向的性格，加上使命必達的責任感，徐翊庭總是在服務客戶的過程中主動提出解決問題方案、即時向客戶回報與溝通，讓客戶感到安心與放心。他曾服務過一位長期旅居海外的客戶有售屋需求，即使物件坪數小、屋況不佳再加上產權不清，總價低相對業績獎金也少，但是他以責任感與耐心，最後協助配合到適合買方，讓案件圓滿成交。

徐翊庭貼心專業的服務，讓客戶對印象深刻，還特地上Google留下五星滿分評價，稱讚他「擁有超乎想像的耐性，態度積極。」由於房子有產權不清的問題，曾讓買方猶豫，屋主也在google評論上回饋：「徐先生在合理範圍內增補條件，消除買方疑慮，仍然促成雙方收訂簽約。在雙方溝通價格等硬性問題時，也因徐先生的柔軟身段，能順暢達成共識。」最後，屋主更感動分享：「特別向徐翊庭先生致謝，你的工作表現，必定是台灣最好的房仲，沒有之一。」

徐翊庭分享，無論物件總價高還是低、屋況如何、案件是否複雜，都不影響我的服務品質，要做就要做好，半途而廢不是我的作風，堅持到底才是自己的工作態度，雖然服務過程中遇到各種挑戰，與客戶溝通花費大量時間，但依舊全程親自處理，即使成交後還需協助處理鋼筋外露、斷水斷電的修復問題，但服務不會因為成交後就止步。「站在客戶角度思考，買賣房子是人生大事，每個人都希望遇到可靠、專業的經紀人員。從房子的產權釐清、居中協調價格、媒合買方，把每件事按部就班處理好，讓客戶滿意、安心！」

提到服務理念時，徐翊庭分享，習慣先了解不同類型客戶的個性及習慣，再用適合的溝通方式，例如年紀較大的長輩可能對閱讀繁雜的法律條文、契約文件比較吃力，跟長輩互動時要「化繁為簡」，把複雜的事情簡單講，把購售屋流程循序漸進說明，讓長輩可以放心。

有一位也是長期居住海外的屋主，因為時差關係加上屋主年紀已大，徐翊庭配合屋主作息溝通聯絡，分析要如何銷售房子，並用化繁為簡的方式清楚說明委託條文、各項稅務細節，細膩貼心的服務，再加上永慶房屋是雙北市店數最多、經紀人員與案源皆充足，以及「永慶AI特助」科技工具幫助，消費者找房子只要透過永慶的AI系統提問，AI就會自動推薦物件，甚至分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢，提升便利性。

徐翊庭補充，永慶AI特助讓客戶更瞭解市場狀況，提升溝通效率，讓找房、賣屋過程變得更簡單快速，再搭配團隊積極帶看，迅速媒合到適合的買方，從委託到成交，只花了20天左右。做事有效率，能夠站在客戶角度思考，遇到問題也能提供適合的解決方案，與客戶討論，並提供透明、清楚的資訊，幫助客戶做出正確的購售屋判斷，將決定權交給客戶，甚至許多成交客戶也都紛紛推薦新客戶給他，陸續也成交內湖、新莊等區域的房子，成為永慶房屋服務口碑五星的經紀人員。

