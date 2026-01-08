使用假車牌車輛變廢鐵！北市交通局曝3情形沒收車輛

吳素禎強調，偽造、變造或矇領牌修法後罰的很重。(記者李叔霖攝)

▲吳素禎強調，偽造、變造或矇領牌修法後罰的很重。(記者李叔霖攝)

新修正道路交通管理處罰條例第12條已於114年9月30上路，台北市交通事件裁決所8日表示，修法後，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人7萬2000元，並且扣繳牌照及當場移置保管車輛。此外，如果是偽造「他車」牌照、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會沒入(政府沒收當作廢鐵拍賣)。

所謂肇事致人傷亡，指的是車輛掛假車牌肇事致人傷亡，所謂10年內累犯，指的是10年內2次違規使用假車牌。值得注意的是，民眾也會擔心，購買中古車可能碰到假車牌，畢竟有些假車牌做得跟真的一樣，由於太逼真以致難以辨識真偽！

北市裁決所違規裁罰課課長吳素禎指出，實務上遇到中古車轉了好幾手，最後民眾買到中古車掛假車牌，如果遇到類似情況，建議仔細辨識車牌真偽，也可向監理站(所)申請鑑定，甚至直接向監理站(所)申請換新車牌最保險。

車輛車牌的型式、顏色及編號，皆由交通部規定，車牌為行車許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領的車牌皆屬無效憑證。

北市裁決所進一步指出，114年11月就有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車車牌，將面臨高額罰鍰及車輛沒入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵，損失高達40餘萬元，還觸犯刑法第212條、216條偽造文書罪，後果嚴重，悔不當初。呼籲民眾切勿購買偽造車牌懸掛使用，以便避免違反刑法及行政罰。